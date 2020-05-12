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Ankara hava durumu 9 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 09.09.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 9 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (09.09.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 30 derece

En düşük hava sıcaklığı 16 derece

Nem en yüksek %76

Nem en düşük %25

Rüzgar Doğu yönünden 19 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-9-eylul.jpg

9 Eylül 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-092.jpg

9, 10, 11, 12 ve 13 Eylül 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-094.jpg

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