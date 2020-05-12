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Ankara hava durumu 9 Haziran 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 09.06.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 9 Haziran 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (09.06.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 22 derece

En düşük hava sıcaklığı 13 derece

Nem en yüksek %96

Nem en düşük %47

Rüzgar Batı yönünden 10 km/sa

Ankara'da bugün hava (Gökgürültülü Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-061.jpg

9 Haziran 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-314.jpg

9 Haziran, 10 Haziran, 11 Haziran, 12 Haziran, 13 Haziran 2021 Ankara hava durumu;

ankara-saatlik-hava-315.jpg

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