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Ankara hava durumu 9 Kasım 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 09.11.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 9 Kasım 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (09.11.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 17 derece

En düşük hava sıcaklığı 4 derece

Nem en yüksek %86

Nem en düşük %43

Rüzgar Doğu yönünden 7 km/sa

Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-9-kasim.jpg

9 Kasım 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-145.jpg

9, 10, 11, 12 ve 13 Kasım 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-148.jpg

gazeteilksayfa.com

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