Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (09.11.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 18 derece
En düşük hava sıcaklığı 10 derece
Nem en yüksek %83
Nem en düşük %39
Rüzgar Doğu yönünden 4 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
9 Kasım 2021 Ankara saatlik hava durumu
9 Kasım, 10 Kasım, 11 Kasım, 12 Kasım, 13 Kasım 2021 Ankara hava durumu;
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