Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (09.02.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 18 derece
En düşük hava sıcaklığı 6 derece
Nem en yüksek %80
Nem en düşük %32
Rüzgar Güneybatı yönünden 25 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
9 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu
9 Şubat, 10 Şubat, 11 Şubat, 12 Şubat, 13 Şubat 2021 Ankara hava durumu;
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