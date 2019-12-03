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Ankara için susuzluk tehlikesi yok

ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, Gerede’den Ankara’ya içme suyu sağlayan tünelin Çamlıdere bölümünde geçen ay yaşanan arızanın giderilmesinin ardından Gerede’den yeniden su alınmaya başlandığını söyledi.
Ankara için susuzluk tehlikesi yok

ASKİ Genel Müdürü Ercan Kınacı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ankara için susuzluk tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Kınacı şunları kaydetti:

“1 Aralık 2019 itibarıyla barajlarımızdaki su miktarı 354 milyon 959 bin metreküp olup 1 Aralık 2018’e göre 25 milyon 881 bin metreküp daha fazladır.

Bu yıl ilave olarak yağışlarla birlikte geçen haftadan itibaren Gerede Tüneli’nden su alınmaya başlamıştır.

Ankara için susuzluk tehlikesi söz konusu değildir.” 

 

 

 

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