Ankara Iğdır arası kaç km? Ankara Iğdır arası kaç saat? Ankara Iğdır Yol Tarifi, Ankara Iğdır Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Iğdır'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA IĞDIR ARASI KAÇ KM?
Taş köfte, Tavuk şorva, Tandır şiş, Ekşili, İşkembe kavurma, Cızdık, Paça, Bozbaş, Yağ şorvası, Etli sarma, Cılvır, Salmanca ve Omacaşı ile meşhur,
Şehit Türkler Anıtı ve Müzesi, Leylek Heykeli, Tuz mağaraları, Köroğlu Kalesi, Koçbaşı Mezar Taşları, Meteor Çukuru, Gökdekli Kümbeti, Ahura Harabeleri, Harman Döven Kervansarayı, Karakale Harabesi ve Harmandöven Kervansarayı'na ev sahipliği yapan Iğdır ile Ankara arası mesafe:
D200/E88 üzerinden 1164 km
D260 üzerinden 1233 km
E90 üzerinden 1535 km
ANKARA IĞDIR ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D200/E88 üzerinden 13 saat 52 dakika
D260 üzerinden 14 saat 32 dakika
E90 üzerinden 17 saat 23 dakika
Otobüs ile
Ortalama 16 - 19 saat
ANKARA IĞDIR OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Iğdır'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Iğdır arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Iğdır otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro Tur 160 TL
ANKARA IĞDIR YOL TARİFİ
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