Ankara İl Emniyet Müdürü Yılmaz'dan Kızılcahamam ziyareti

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz Kızılcahamam ziyareti gerçekleştirdi.

Yılmaz, Kızılcahamam’a yapımı tamamlanan Yeni Emniyet Binasını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a, Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poça, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Dursun eşlik etti.

Yılmaz, Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının Kızılcahamam’a hayırlı olmasını diledi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ziyaretlerinden dolayı Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a, Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan’a ve yanındaki heyete teşekkür etti.