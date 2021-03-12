Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koruyucu ekipman alacak

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, bünyesindeki temizlik personeli için yazlık ve kışlık kıyafet ile koruyucu ekipman satın alacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü , temizlik personeli için yazlık ve kışlık kıyafet ile koruyucu ekipman satın alacak.

İlanda işin içeriği “4 Kısım Kıyafet ve Koruyucu Ekipman Alımı-Mal Alımı” olarak ifade edildi.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 26.03.2021

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