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Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden Kovid-19 vakalarına yönelik yeni tedbirler

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, pandemi sürecinde günlük yatış ihtiyacı gerektiren Kovid-19 hastaları ile ilgili tedbirler alındı.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden Kovid-19 vakalarına yönelik yeni tedbirler

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz'da İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm başkanlığında hizmet başkanlarının katılımı ile "Pandemi Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. 

Buna göre, hastanelerde klinik servis yatağı sayısının en az yüzde 50'sinin Kovid-19 yatağı, boş yoğun bakım yataklarının ise tamamının Kovid-19 yoğun bakım yatağı olarak ayrılması ile elektif cerrahi vaka alımlarının ikinci bir talimata kadar durdurulması, elektif dahili yatışların ertelenmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca hastaneler için planlanan Kovid-19 yataklarının izolasyonlarının uygunluğu için hastane enfeksiyon kontrol komitelerinin uygunluk yazısının istenmesi ve enfeksiyon kontrol komitelerinin sürece çok daha etkin olarak katılımlarının sağlanması kararı alındı.

Meslek Hastalıkları Hastanesi mali olarak Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanacak
Meslek Hastalıkları Hastanesinin de mali olarak Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanacağına ilişkin tedbirin de yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid hastalarına bakan tıbbi ekibin dışında kalan tıbbi ekip, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine görevlendirilecektir. Sadece Meslek Hastalıkları Hastanesindeki meslek hastalıkları poliklinikleri görev yapmaya devam edecektir. Ancak bu polikliniğe başvuran hastalardan hastaneye yatması gereken olursa Atatürk Göğüs (Sanatoryum) Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatışı yapılacaktır. Meslek Hastalıkları Hastanesindeki toksikoloji laboratuvarı bu hastalar için hizmet vermeye devam edecektir.

Beytepe Murad Erdi Eker Devlet Hastanesi mali olarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanacaktır. Kovid hastalarına bakan tıbbi ekibin dışında kalan tıbbi ekibin isteyenlerinin geçici görevleri il içerisinde yapılacaktır.

İlçe devlet hastaneleri, Kovid-19 hastalarının tedavisini bilim kurulunun algoritmaları yönünde kendileri yapacaktır. Sadece PCR (+) yoğun bakım hastaları ile PCR (-) ya da daha test sonucu çıkmamış ama CT (+) yoğun bakım hastalarını merkez hastanelerine sevk edeceklerdir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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