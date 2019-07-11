Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm Başkan Demirbaş'ı ziyaret etti

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, hasta ve çalışan memnuniyeti ile sunulan sağlık hizmetlerini yerinde görmek amacıyla Çubuk’ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde Başkan Demirbaş’ı da makamında ziyaret etti.

Gülüm’ü makamında kabul eden Başkan Demirbaş, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, ilçede sağlık alanında vatandaşların istek ve talepleri olduğunu vurguladı.

Kendilerine gerek seçim süresinde gerekse seçimden sonra yaptıkları ziyarette hastanede hekim yetersizliği konusunda şikayet geldiğini kaydeden Demirbaş, şunları söyledi:

"Bugün ilçemize gelmeniz ve hastaneyi, ilçe sağlık müdürlüğünü ziyaret etmeniz ve sorunları yerinde tespit etmeniz bizleri çok sevindirdi. Bize de zaman zaman ziyaretlerimizde hastanemiz ile ilgili istek ve talepler gelmekte. Biliyorsunuz burada bulunan hastane sadece ilçemize değil, Çankırı’ya bağlı Şabanözü, Orta ilçeleri ile Kalecik, Akyurt ve Pursaklar ilçelerimize de hizmet ediyor. Bu nedenle de yoğun bir hasta akışı var. Bize gelen konular özellikle belirli branşlarda doktor yetersizliği, acilde yoğunlukların yaşanması, tomografi hizmeti konuları. Ayrıca Kışlacık, Akkuzulu ve Esenboğa mahallelerimizdeki sağlık ocaklarımızın bakımı ve düzenlenmesi de yapılırsa ilçemizin sağlık konusunda hiçbir sorunu kalmayacak.’’

Çubuk Devlet Hastanesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde personel ve hastalarla sohbet ettiğini anlatan Gülüm de hastanede sunulan sağlık hizmetleri hakkında hastaların ve personelin fikirlerini aldıklarını söyledi.

Çubuk’un her anlamda çok güzel bir ilçe olduğunu ifade eden Gülüm, "Ankara ve ilçelerinde hizmet sunumlarının etkinliğini artırmak, daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu nedenle bugünkü ziyaretimizi gerçekleştirdik. Sorunları yerinde tespit ettik ve kısa sürede çözmek için çalışma yapacağız." diye konuştu.

Gülüm, ilçeye yakın zamanda bir ziyaret daha gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.