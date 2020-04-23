Ankara İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu’ndan  ramazan kararları

Ankara’da koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayı dolayısıyla bir dizi tedbirler alındı. İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nca alınan kararlara göre toplu iftar ve sahurlar yasaklandı. Mezarlık ziyaretlerine düzenleme getirildi.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu , koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan ayı dolayısıyla bazı kararlaraldı. Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan kurul tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Başkent’te alınan kararlar merak edilmeye başlandı.

İFTAR VE SAHIR ÇADIRLARINA MÜSAADE YOK

Alınan kararlara göre vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.

İFTAR VE SAHUR SONRALARI SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLECEK

İftar ve sahur vakitleri arasında dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı eden vatandaşlarla ilgili tüm tedbirleri İlçe Kaymakamlıkları alacak. İftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların yoğun olarak kullandığı/kullanabileceği caddeler kapatılabilecek.

TÜRBE ZİYARETLERİNE KISITLAMA

Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretlerinde kısıtlamaya gidilecek.

RAMAZAN DAVULCULARI DAVUL ÇALACAK ANCAK…

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden davulcularla ilgili olarak ise Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarda bulunabilecekleri nedeniyle evlerden bahşiş toplamaları yasaklandı. Davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkânlarla sağlanacak.

FIRINLARDA İKİ SAAT KURALI

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımının iftardan 2 saat önce sonlandırarak, iftar saatlerinden sonrası da fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edebilecek.

BELEDİYELERLE DİRSEK TEMASI KURULACAK

Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için İl geneli için alınacak tedbirlerin kolluk birimleri ve belediyelerle de istişare edilecek.

TOPLU TAŞIMAYA ÖNLEM

İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren Büyükşehir Belediyesince toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının arttırılmasına, ayrıca iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamaların ilgili kurumlarca etkin bir şekilde denetlenecek.

MEZARLIKLARDA SIKI DENETİM

Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak. Arife günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak. Sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.

YOĞUN CADDELER KAPATILABİLECEK

Ramazan ayı süresince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm unsurlar ( seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler vb. ) ve bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek denetimlerin artırılacak ve gerekli tedbirler alınacak.

MASKE DENETİMLERİ ARTIRILACAK

Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun ( gıda, tatlı/iftariyelik satışı ) artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimler artırılacak.

FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRILMAYACAK

Ramazan ayını ve Bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimlerin arttırılarak, gerekli adli/idari işlemler yapılacak.

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-