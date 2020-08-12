Ankara ilk bisiklet yoluna kavuştu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim vaatlerinden birini daha hayata geçirdi.
İnsan odaklı çalışmalara ağırlık veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 53,6 kilometrelik bisiklet yolu projesinin ilk etabının tamamlanması için talimat verdi. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Milli Kütüphane-Anıtkabir arasındaki 1. Etap güzergahının 900 metrelik kısmını tamamladı.
Projenin 1. Etabı olan Milli Kütüphane-Anıtkabir güzergahının ilk 900 metresi tamamlanırken, bisiklet tutkunları test sürüşlerine başladı.
12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:32
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