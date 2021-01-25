Tayfun Özdemir, son yıllarda Ankara’nın mobilyada birinciliği Bursa’ya kaptırdığını hatırlatarak, “Ankara inovasyonda başarılı olamadı. Ankara’nın müşteri yaş ortalaması 40 ve 50 üzeri. Bursa’nın ise 15 ve üzeri. Hitap ettiği kesim daha geniş." dedi.

Yenimahalle İstanbul Yolu üzerinde yer alan NDesign Mobilya Mağazası kurucu ortaklarından Tayfun Özdemir sektörü gazetemize değerlendirdi. Özdemir, Başkent’teki mobilya ustalarının ülke ve bölgenin en iyileri olmasına rağmen son yıllarda sektörde Bursa’nın Ankara’nın önüne geçtiğini hatırlattı. Ankara’nın inovasyonda geride kaldığını dile getiren Özdemir, “Ankara’nın müşteri yaş ortalaması 40 ve 50 üzeri. Bursa’nın ise 15 ve üzeridir. Hitap ettiği kesim daha geniş. Bu yüzden Ankara’nın Bursa’yı yeniden geçmesi zor gözüküyor” dedi.

YILDA ÜÇ KEZ KOLEKSİYON DEĞİŞİYOR

Yaklaşık 10 yıldır mobilya sektöründe olduğunu belirten Özdemir, 6 tane mağazaları olduğunu hatırlatarak sektörün son durumunu gazetemize anlattı. Mobilyanın Türkiye’de son yıllarda büyük revaçta olduğunu dile getiren Özdemir, “Geçmiş dönemlerde yılda bir kere koleksiyon değiştirirdik, 2 yıl öncesine kadar iki koleksiyona çıkmıştık, şu an ise yılda üç kez koleksiyon değiştiriyoruz. Çünkü mobilya sektöründe geçmiş dönemlerde koleksiyonlar ülke bazlı olurdu. Şu anda ise imalatçıların yüzde 90’ı ihracat odaklı çalıştığı için, dünya ülkelerinde ne revaçta ise onu iç piyasaya sunuyor. Böylece iç piyasada koleksiyonlar sürekli değişiyor” diye konuştu.

DÜNYADA ALTINCI SIRADAYIZ

Türkiye mobilya sektöründe dünyanın neresinde? sorusuna ise, “5 yıl öncesine kadar dünyada 18’inci sırada iken şimdi 6’ncı sıraya kadar çıktık. Bu da demek oluyor ki Türkiye’den dünyanın dört bir yanına ihracat var. Bunda gelişen teknolojinin payı da büyük. Mobilyanın dünyada başkenti İtalya’dır. Önceden İtalya’dan çıkan bir ürün 4-5 yıl sonra Türkiye’ye gelirdi. Şimdi 2 ay içerisinde Türkiye’ye geliyor. Yeter ki ustalarımız fotoğrafını görsün. İmalatçılarımız o konuda çok iyiler” dedi.

PANDEMİ SATIŞLARI ARTIRDI

Pandemi sürecinin ilk aylarının zorlu geçtiğini de hatırlatan Özdemir, “Kısıtlamaların başladığı 2020 Mart ayından sonra işlerimiz büyük oranda düştü. Bu farkı kısıtlamaların gevşetildiği aylarda, mağazalarımızın yeniden açıldığı zaman kapattık. Arada 3 aylık bir sıkışıklık vardı. Kısıtlamalar kaldırıldığı andan itibaren bu sıkışıklık 3-4 ay boyunca satışlarımızın iyi olmasını sağladı. 10 aylık sezonumuzu 3 aya sığdırdık. Bunun da etkisi büyüktü” şeklinde konuştu.

BURSA ÖNE GEÇTİ

“Türkiye’de artık mobilya denilince akla ilk Bursa geliyor” diyerek, sektördeki Ankara-Bursa çekişmesini son durumu da anlatan Özdemir şu ifadeleri kullandı, “Bundan 10 yıl öncesine kadar ilk akla Ankara gelirdi. Ankara’daki esnaf arkadaşlarımız hem müşterilerini üzdüler, hem de bizler gibi ara satış yapan firmaları üzdüler. Ankara esnafı kendini mezara koydu, üzerine toprağını döktü. Şu an sadece mezar taşını koymak kaldı.”

ANKARA’NIN ZANATKARLIĞI HİÇBİR YERDE YOK

“Ankara’nın zanaatkarlığını hiçbir yerde bulamazsınız, sadece Türkiye’de değil hem Ortadoğu’da hem Balkanlar’da böyle zanaatkarlar bulamazsınız. Buna rağmen birinciliği Bursa’ya kaptırdı. Ankara Bursa’yı artık bir daha yakalayamaz. Yakalama ihtimali sıfırdır. Bursa’da inovasyon var. Hiçbir fabrika bir ürünü 3-5 yıl üretmez. Her yıl ürün yeniler. Bu da Bursa’nın ön plana çıkmasına neden oldu. Ankara’da birçok esnafta bu yok. Maalesef günümüz artık bunu kaldırmıyor. Ankara’nın mobilya sattığı yaş ortalaması 40 ve 50 üzeridir. Bursa’nın ise 15 ve üzeridir. Hitap ettiği kesim daha geniş.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA