Ankara Isparta arası kaç km? Ankara Isparta arası kaç saat? Ankara Isparta Yol Tarifi, Ankara Isparta Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Isparta'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA ISPARTA ARASI KAÇ KM?
Yufka ekmeği, Hamursuz, Banak, Kiraz reçeli, Gül şurubu, Gül çayı, Gül lokumu, Tatar, Dirgit, Su peltesi, Bakla boranisi ve Kesmik güllacı ile meşhur,
Eğirdir Gölü, Yazılı Kanyon, Lavanta Vadisi, Eğirdir Kalesi, Zindan Mağarası, Antiocheia Antik Kenti, Kızıldağ Milli Parkı, Pınargözü Mağarası ve Dündar Bey Medresesi'ne ev sahipliği yapan Isparta ile Ankara arası mesafe:
D695 üzerinden 321 km
D750/E90 ve D695 üzerinden 372 km
D715 üzerinden 399 km
ANKARA ISPARTA ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D695 üzerinden 4 saat 12 dakika
D750/E90 ve D695 üzerinden 4 saat 51 dakika
D715 üzerinden 5 saat 3 dakika
Otobüs ile
Ortalama 5 - 6 saat
ANKARA ISPARTA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Isparta'ya gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Isparta arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Isparta otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Ali Osman Ulusoy 60 TL
Metro Tur 70 TL
Isparta Petrol Turizm 64 TL
Pamukkale 80 TL
TOPÇAM 60 TL
Efe Tur 80 TL
Lüks Karadeniz 70 TL
ANKARA ISPARTA YOL TARİFİ
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