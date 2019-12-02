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Ankara Isparta arası kaç km? Ankara Isparta arası kaç saat? Ankara Isparta Yol Tarifi, Ankara Isparta Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Isparta arası kaç km? Ankara Isparta arası kaç saat? Ankara Isparta Yol Tarifi.. Ankara Isparta kaç kilometre? Ankara'dan Isparta'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Isparta arası kaç km? Ankara Isparta arası kaç saat? Ankara Isparta Yol Tarifi, Ankara Isparta Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Isparta arası kaç km? Ankara Isparta arası kaç saat? Ankara'dan Isparta'ya nasıl gidilir?, Isparta Ankara arası kaç km? Isparta Ankara arası kaç saat? Isparta'dan Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Isparta Yol Tarifi, Ankara Isparta otobüs bileti, Ankara Isparta otobüs firmaları, Ankara Isparta kaç kilometre?

Ankara'dan Isparta'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA ISPARTA ARASI KAÇ KM?

Yufka ekmeği, Hamursuz, Banak, Kiraz reçeli, Gül şurubu, Gül çayı, Gül lokumu, Tatar, Dirgit, Su peltesi, Bakla boranisi ve Kesmik güllacı ile meşhur,

Eğirdir Gölü, Yazılı Kanyon, Lavanta Vadisi, Eğirdir Kalesi, Zindan Mağarası, Antiocheia Antik Kenti, Kızıldağ Milli Parkı, Pınargözü Mağarası ve Dündar Bey Medresesi'ne ev sahipliği yapan Isparta ile Ankara arası mesafe:

D695 üzerinden 321 km

D750/E90 ve D695 üzerinden 372 km

D715 üzerinden 399 km

ANKARA ISPARTA ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D695 üzerinden 4 saat 12 dakika

D750/E90 ve D695 üzerinden 4 saat 51 dakika

D715 üzerinden 5 saat 3 dakika

Otobüs ile

Ortalama 5 - 6 saat

ANKARA ISPARTA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Isparta'ya gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Isparta arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Isparta otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Ali Osman Ulusoy 60 TL

Metro Tur 70 TL

Isparta Petrol Turizm 64 TL

Pamukkale 80 TL

TOPÇAM 60 TL

Efe Tur 80 TL

Lüks Karadeniz 70 TL

ANKARA ISPARTA YOL TARİFİ

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