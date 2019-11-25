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Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Ankara ile İstanbul arasındaki YHT ile ulaşım süresinin yaklaşık 30 dakika kısalacağını açıkladı.
Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-İstanbul hattında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile seyahat süresinin kısalacağını bildirdi.

Turhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşım süresini yaklaşık 30 dakika kısaltacak Doğançay Ripajı, 3 aşamadan oluşuyor. Güzergah uzunluğu 14 kilometre olan ripajın, ilk aşamasının 2020 yılı sonunda bitirilerek işletmeye alınması planlanıyor. Böylece Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresinin, 10 dakika kısalması hedefleniyor."

"Seyahat süresi 4,5 saatten 4 saate düşecek"

Bakan Turhan, tünelin tüm aşamaları hizmete girdiğinde ise iki şehir arasındaki seyahat süresinin 4,5 saatten 4 saate düşeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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