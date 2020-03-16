Ankara İtfaiyesi AKUT’la iş birliği yapacak

Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) arasında iş birliği ve yardımlaşma protokolü imzalandı. Protokolle eğitimler başta olmak üzere olası afetlerde iş birliği yapılacak.

Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu’nda düzenlenen protokol imza törenine, İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ile AKUT Ankara Ekip Lideri Mehmet Murat Boz katıldı.

Protokol kapsamında olası afetlerde ekiplerin birlikte hareket etmesi kararlaştırılırken, eğitim ve tatbikatlarda da koordineli çalışma prensibi kabul edildi. Sahadaki uygulamalarda iş birliği yapacak olan Ankara İtfaiyesi ve AKUT, can ve mal güvenliği konusunda gerçekleştirilecek ortak eğitimlerde karşılıklı deneyimlerini paylaşacak.

MESLEKİ YETERLİLİĞİ ARTIRACAK ÖRNEK İŞ BİRLİĞİ

Son olarak Elazığ depreminde arama ve kurtarma çalışmalarında iş birliğinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığına dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla AKUT ile eğitime dayalı iş birliği protokolü yaptık. Sahada birlikte çalışarak mesleki yeterliliği artırmayı amaçlıyoruz. AKUT ve İtfaiye’deki arkadaşlarımızın kamplarda bir arada uyum içinde çalışmasını sağlamak bizim için çok önemli. Sivil Toplum Kuruluşlarımızla dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz.”

Özellikle doğal afetlerde kurum ve kuruluşların ortak hareket etmesi ve tecrübe paylaşımının hayat kurtarmada kilit rol oynadığını vurgulayan AKUT Ankara Ekip Lideri Mehmet Murat Boz da, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın çağrısı üzerine ilimizde olası afetler için daha nitelikli ve verimli arama kurtarma çalışmaları yapılabilmesi bu protokolü imzaladık. İnşallah bundan sonra can kayıplarını en az seviyede tutmak için elimizden gelenin en iyisini yaparız” dedi.