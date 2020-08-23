  • BIST 1.110
  • Altın 456,697
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 18 °C
»

Ankara İtfaiyesi başkentlileri uyardı

Ankara İtfaiyesi, piknik sezonunun başlamasıyla birlikte artan yangın ve boğulma vakaları nedeniyle Başkentlileri uyardı.
Ankara İtfaiyesi başkentlileri uyardı

Havaların ısınmasıyla birlikte Başkentliler aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri açık alanlara akın ederken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, rekreasyon ve mesire alanlarında piknik yapanların dikkatsizlik nedeniyle yangına sebebiyet verdiğine dikkat çekti. 

arsiv-(3)-003.jpg

“KÜÇÜK BİR KIVILCIM, ÇOK BÜYÜK YANGINLARA NEDEN OLABİLİR”

Son haftalarda piknik yangınlarının sayısında artış olduğunu ifade eden Ankara İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, “Özellikle mesire ve piknik alanlarına yoğun bir talep başladı. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle yangınların sayısında artış yaşanıyor” dedi.

salih-kurumlu-(1).jpgPiknikçilerin mangal yapmak için yaktığı ateşlerin söndürülmemesi sonrası büyük yangınların meydana geldiğini vurgulayan Kurumlu, yere atılan ve toplanmayan kibrit, sigara ve cam kırıklarının da yangına davetiye çıkardığı uyarısında bulundu:
“Bu alanlarda doğaya atılan cam ve şişe kırıkları güneşin de direkt temasıyla mercek etkisi yapıyor ve kuru otların tutuşmasına neden oluyor. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz; küçücük bir kıvılcım çok büyük yangınlara neden olabilir. Ayrıca vatandaşlarımız piknik alanlarını terk ederken mutlaka yaktıkları ateşi söndürmüş olduklarından emin olsunlar. Mümkünse közünü toprakla kapatsınlar. Diğer türlü, ateş rüzgârla birlikte sönmeye yüz tutan közün etrafında dağılıp, kuru otları tutuşturarak büyük bir yangına neden olabilir.”

Kavurucu yaz sıcaklarında bir başka büyük yangın riskinin de anız ve kuru ot kaynaklı olduğunu belirten Ankara İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, şu bilgileri verdi:
“Ankara İtfaiyesi olarak sadece son bir haftada 250 anız ve ot yangınına, 17 tane de orman yangınına müdahale ettik. Bu yangınların en büyük nedeni dikkatsizlik ve tedbirsizlik… Bizim için tedbir, tedaviden önce gelir.”

“BOĞULMA RİSKİ YÜKSEK: BARAJ, GÖL, GÖLET VE AKARSULARA GİRMEYİN”
    Vatandaşların mesire alanlarındaki baraj, göl, gölet, akarsu ve su birikintilerine girmemesi gerektiğinin altını çizen Salih Kurumlu, son 1 yıl içerisinde kentte 9 boğulma vakasına müdahale ettiklerini hatırlatarak, uyarılarına şu sözlerle devam etti:
“Başkent’te bulunan tüm baraj, göl, gölet ve akarsular yüzmek veya serinlemek amacıyla girilmeye uygun değil. Güvenlik önlemlerinin alınmadığı ve cankurtaran hizmeti olmayan sulara yüzmek ya da serinlemek amacıyla girilmemelidir. Akıntılı ve görüşü olmayan sular, ne kadar yüzme bilirseniz bilin, her zaman tehlikelidir. Buralara asla girilmemelidir. Aksi takdirde çok keyifle başladığımız pikniklerimiz, maalesef çok büyük trajedilere dönüşebiliyor.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincan Belediyesi'nden Filyasyon Çağrı Merkezi22 Ağustos 2020 Cumartesi 04:33
  • Başkan Köse’den Pazar Denetimi22 Ağustos 2020 Cumartesi 04:04
  • Yenimahalle yolları kışa hazırlıyor22 Ağustos 2020 Cumartesi 03:33
  • Keçiören'e ‘modern ve akıllı’ sera22 Ağustos 2020 Cumartesi 03:33
  • Yenimahalle Belediyesi’ne “Sıfır Atık Belgesi”22 Ağustos 2020 Cumartesi 03:22
  • Başkentli kadınlara emanet22 Ağustos 2020 Cumartesi 02:32
  • Can dostlarımız susuz ve aç bırakılmıyor22 Ağustos 2020 Cumartesi 02:01
  • ANKESOB Başkanı Yiğiner'den Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yılmazer'e hayırlı olsun ziyareti22 Ağustos 2020 Cumartesi 01:37
  • Başkent'e yakışır bir akıllı kent22 Ağustos 2020 Cumartesi 01:33
  • Başkan Köse, en başarılı ikinci isim seçildi21 Ağustos 2020 Cuma 04:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti