Ankara İtfaiyesi filosunu genişletiyor

Ankara İtfaiyesi, Başkent’teki yüksek katlı yapılarda oluşabilecek her türlü yangın, kurtarma ve benzer olaylara kolayca müdahale edebilmek için araç filosuna 4 yeni araç daha katmaya hazırlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yüksek binalarda oluşabilecek her türlü yangın, kurtarma ve benzeri olaylara kolayca müdahale edebilmek için araç filosunu genişletmeye hazırlanıyor.

FİLOYA 4 ARAÇ DAHA EKLENECEK

Başkent’in 25 ilçesinde konuşlandırdığı 46 istasyon ve bine yakın personelle hizmet veren Ankara İtfaiyesi, 160 olan araç sayısını daha da yükseltmek için ilana çıktı. Ankara İtfaiyesi, yüksek katlı binalarda oluşabilecek yangın ve kurtarma olaylarına anında müdahale edebilmek için 3 adet 42 metrelik merdiven aracı ve 1 adet 35 metrelik köpük kulesi satın alacak. Ankara İtfaiyesi, bu alımla birlikte araç filosuna yeni ve modern araçlar eklenmiş olacak.

İHALE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YAPILACAK

Araç alımı için gerçekleştirilecek ihale, Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı İhale Salonu’nda 12 Kasım Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak. Açık ihale usulü ile yapılacak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecek.

YERLİ İSTEKLİYE YÜZDE 15 FİYAT AVANTAJI

Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak ihalede yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacak. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek

ANKARA İTFAİYESİ DÜNYA STANDARTLARINDA HİZMET VERİYOR

Ankara İtfaiyesi, itfaiyecilik alanında dünya standartlarında hizmet veriyor.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde son teknoloji araç ve gereçler kullanılarak yangın, doğal afet ve kaza gibi acil müdahale gerektiren durumlarda yerinde, hızlı ve sonuç odaklı hizmet veriliyor. Ankara’da kentsel dönüşüm projeleri sonucu ortaya çıkan, Başkent’in gelecekteki çehresini yansıtacak olan yüksek binalarda oluşabilecek her türlü yangın, kurtarma ve benzeri olaylara müdahale edilebilmesini sağlayan araç ve gereçlerin sayısı her geçen gün artıyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-