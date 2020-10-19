  • BIST 1.205
  • Altın 482,454
  • Dolar 7,8800
  • Euro 9,2849
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 9 °C
»

Ankara İtfaiyesi filosunu genişletiyor

Ankara İtfaiyesi, Başkent’teki yüksek katlı yapılarda oluşabilecek her türlü yangın, kurtarma ve benzer olaylara kolayca müdahale edebilmek için araç filosuna 4 yeni araç daha katmaya hazırlanıyor.  
Ankara İtfaiyesi filosunu genişletiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yüksek binalarda oluşabilecek her türlü yangın, kurtarma ve benzeri olaylara kolayca müdahale edebilmek için araç filosunu genişletmeye hazırlanıyor. 

FİLOYA 4 ARAÇ DAHA EKLENECEK
Başkent’in 25 ilçesinde konuşlandırdığı 46 istasyon ve bine yakın personelle hizmet veren Ankara İtfaiyesi, 160 olan araç sayısını daha da yükseltmek için ilana çıktı. Ankara İtfaiyesi, yüksek katlı binalarda oluşabilecek yangın ve kurtarma olaylarına anında müdahale edebilmek için 3 adet 42 metrelik merdiven aracı ve 1 adet 35 metrelik köpük kulesi satın alacak. Ankara İtfaiyesi, bu alımla birlikte araç filosuna yeni ve modern araçlar eklenmiş olacak.

Ankara İtfaiyesi yeni araçlarla filosunu genişletti - Ankara

İHALE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YAPILACAK
Araç alımı için gerçekleştirilecek ihale, Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı İhale Salonu’nda 12 Kasım Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak. Açık ihale usulü ile yapılacak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecek.

YERLİ İSTEKLİYE YÜZDE 15 FİYAT AVANTAJI
Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak ihalede yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacak. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek

merdivenli-itfaiye-araci-26.jpg

ANKARA İTFAİYESİ DÜNYA STANDARTLARINDA HİZMET VERİYOR
Ankara İtfaiyesi, itfaiyecilik alanında dünya standartlarında hizmet veriyor.
İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde son teknoloji araç ve gereçler kullanılarak yangın, doğal afet ve kaza gibi acil müdahale gerektiren durumlarda yerinde, hızlı ve sonuç odaklı hizmet veriliyor. Ankara’da kentsel dönüşüm projeleri sonucu ortaya çıkan, Başkent’in gelecekteki çehresini yansıtacak olan yüksek binalarda oluşabilecek her türlü yangın, kurtarma ve benzeri olaylara müdahale edilebilmesini sağlayan araç ve gereçlerin sayısı her geçen gün artıyor. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...19 Ekim 2020 Pazartesi 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 19 Ekim 2020 - ASKİ19 Ekim 2020 Pazartesi 09:09
  • Elektrik Kesintisi 19 Ekim 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ19 Ekim 2020 Pazartesi 09:09
  • Su Kesintisi 19 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ19 Ekim 2020 Pazartesi 09:09
  • TTÜDER Başkanı Mustafa Daşcı, "Feragatsiz ödeme istiyoruz"19 Ekim 2020 Pazartesi 05:05
  • Sizin gibi değildir19 Ekim 2020 Pazartesi 04:04
  • Sanayi yolunda önemli gelişme19 Ekim 2020 Pazartesi 03:03
  • Haydut Hırsız Katil Johan Karokep 219 Ekim 2020 Pazartesi 02:02
  • Bölge sakinleri kazaya davetiye çıkaran rögarlara çözüm istiyor19 Ekim 2020 Pazartesi 01:01
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?18 Ekim 2020 Pazar 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti