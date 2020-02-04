Ankara İtfaiyesi'nden 2019 yılında 9 bin yangına müdahale

Ankara İtfaiyesi 2019 yılında Başkent’te meydana gelen 9 bin 250 yangına müdahale etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bir yandan asli görevi olan yangınla mücadelesini 7/24 sürdürürken bir yandan da arama ve kurtarma çalışmalarında Başkentlilerin takdirini kazanıyor.



EN BÜYÜK YANGIN NEDENİ SÖNDÜRÜLMEDEN ATILAN SİGARA VE KİBRİT

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın yangın istatistik raporlarına göre 2019 yılında, Başkent’te meydana gelen 9 bin 250 yangına başarıyla müdahale edildi.

Dikkatsizlik ve ihmal sonucu söndürülmeden atılan sigara izmariti ve kibritin 4 bin 790 yangının çıkış nedeni olduğunun açıklandığı raporda;

-Bin 341 yangının elektrik kontağından,

-324 yangının baca tutuşmasından,

-298 yangının kasıtlı çıkarıldığından,

-6 yangının ise yıldırım çarpması sonucu meydana geldiğine dikkat çekildi.



ASILSIZ İHBARLAR

Aynı dönem içinde İtfaiye Merkezi’ne gelen 210 asılsız ya da yangın olasılığıyla yapılan ihbarların İtfaiye ekiplerini boş yere meşgul ettiği belirtilen raporda, bunun hem zaman kaybına hem de ağır sonuçlara neden olabileceğine vurgu yapıldı.

Ankara İtfaiyesi, açık veya kapalı çöp depolama alanlarında meydana gelen; -Bin 288 yangına,

-Konut ve iş yerlerinde çıkan bin 28 yangına,

-Motorlu araçlarda 796 yangına,

-Gecekondularda 343 yangına,

-Bahçelik alanlarda 129 yangına daha müdahale etti.





TRAFİK KAZALARINA MÜDAHALE

Başkent ve çevresinde meydana gelen bin 92'si otomobil, 54'ü tır, 170'i kamyon, otobüs ve iş makinesinin karıştığı toplam bin 316 trafik kazasına müdahalede bulunan Ankara İtfaiyesi, kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Yıl boyunca toplamda 8 bin 658 kurtarma faaliyetine katılarak, son teknolojiye sahip ekipmanlarla araç içinde sıkışan yaralıları çıkararak, 112 Acil Servis ekiplerine yardımcı oldu.



CAN DOSTLARIN YANINDA

Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 2019'da yalnızca insanların değil zorda kalan diğer canlıların da imdadına yetişti.

Yangının çıktığı binalarda mahsur kalan, ağaçtan inemeyen, arabaların özellikle motor kısmında sıkışıp kalan yavru köpek ve kediler kurtarıldı.

Vatandaşlardan gelen ihbarları da dikkate alan ekipler, geçtiğimiz yıl 3 bin 177'si kedi, bin 29'u kuş, 596'sı köpek, 121 değişik türde toplam 5 bin 187 hayvanı bulunduğu zor durumundan kurtararak sahiplerine ya da veterinerlere teslim etti.



DESTEK HİZMETİ

Hem hizmet içi hem bireysel hem de kurumlar arası 133 bin 808 kişiye yangına müdahale tatbikatı yaptırarak eğitim veren Ankara İtfaiyesi ayrıca aynı dönemde bin 922 binanın baca temizliğini de yaptı.

Bin 652 su baskınında su tahliyesine yardımcı olan,155 kilitli kapıyı açan ekipler, 526 olayda asansörde mahsur kalan vatandaşları da kurtardı.

TÜRKİYE’NİN KAHRAMANLARI OLDULAR

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 2019'da iş yerlerine uygunluk raporundan bilgilendirmeye, proje onayından denetimlere kadar çok sayıda destek hizmeti sağladı.

Yaşanan afet olaylarında arama kurtarma olaylarına destek veren Ankara İtfaiyesi son olarak Elazığ depreminde 40 kişilik arama kurtarma ekibi K9 köpekleriyle birlikte birçok insanın hayatını kurtaran kahramanlar olarak Türkiye’nin gündemine oturdu.