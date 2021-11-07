Ankara İtfaiyesine Başvurular Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi’nin 150 yeni itfaiye memuru alımı ilanına Türkiye’nin dört bir yanından başvuru akını yaşanıyor.

Ankara İtfaiyesi, “İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği” ya da “Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” ön lisans programlarından mezun olan adayları KPSS puanına göre belirleyecek.

Başvuru sonuçları 18 Kasım Perşembe günü Büyükşehir Belediyesi internet adresi “www.ankara.bel.tr” üzerinden ilan edilecek. Adaylar, 22 Kasım-01 Aralık tarihleri arasında ise Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı No:9 İskitler-Altındağ adresinde yer alan İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesinde sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacak.

ADAYLARDAN BAŞKAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

İşe alımlarda adalet, şeffaflık ve liyakat ilkeleriyle hareket eden Büyükşehir Belediyesinde itfaiye eri olarak görev yapmak için Ankara ve Ankara dışından adaylar, düşüncelerini şu sözlerle paylaştılar:

-Göktuğ Pek: “Mezun olduktan sonra alım bekliyorduk. Gerekli olan bir alımdı. İyi de oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu süreci çok şeffaf yürütüyor.”

-Özgür Karaca: “Malatya’dan geliyorum. Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunuyum. İlanı Büyükşehir Belediyesinin internet sayfasında gördüm. Başvurumu yaptım. Liyakat usulüne göre personel alınmasını adaletin sağlanması konusunda çok büyük bir adım olarak görüyorum. Biz bu işin 2 yıl okulunu okuduk, emek verdik. Ankara Büyükşehir Belediyesini tebrik ediyorum. Bu konuda eksiği olan belediyelerin de eksiklerini tamamlamalarını diliyorum.”

-Metehan Alper: “İlana internet üzerinden ulaştım. Liyakat usulüne göre istihdam sağlanması konusunda hassasiyetimiz vardı bizim. İtfaiyeci alamı için kendi bölümlerimizden istihdam sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi bölümümüzden alınması çok iyi oldu. Bunun için çok mutluyuz. Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum.”

-Fatih Öksüz: “Konya’dan geliyorum. Sosyal medya hesapları üzerinden alım yapılacağını öğrendim. Liyakat usulüne göre alım yapılması çok mantıklı.”

-Havva Nur Ünal: “Isparta’dan geliyorum. İlanda sadece itfaiyecilik mezunlarının alınacağını görünce hemen başvurmaya karar verdik. Bize bir ayrıcalık tanınmış oldu. Farkına varıldığımızı hissettik. Bu bizi çok mutlu etti.”

-Cansel Özgür: “Balıkesir’den geliyorum. Kastamonu Üniversitesi mezunuyum. Alım yapılacağını duymuştuk. Büyükşehir’in sitesini sürekli takip ediyorduk. Bizim bölümden alım yaptığı için de başvurdum. Keşke bütün iller İtfaiyecilik Bölümü mezunlarını alsa.”

-Emirhan Pekdemir: “Sakarya’dan geliyorum. Kocaeli Üniversitesi mezunuyum. İlanı Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde gördüm. Liyakat usulüne göre personel alımını Ankara Büyükşehir Belediyesi çok güzel yapıyor. Diğer belediyelerden de bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesine ve Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederiz.”

-Metin Avcı: “Biz ve bizden önceki dönemler üniversiteden mezun olduktan sonra işsiz kalıyorduk. Şu anda bizim şansımız daha yüksek. Biz bunun eğitimini aldık. İnsanlara daha iyi yardımcı olabiliriz. Türkiye’de ilk kez liyakata önem verip belediyeye alım yapan Mansur başkana teşekkür ederiz.“

-Recep Zorbey Esen: “Kastamonu’dan geliyorum. Önceden sayısız mülakatlara girip çıktık. Artık her yere gidemiyorduk. Keza Mansur başkanın alım yapacağını görünce liyakata da önem verdiğini bildiğim için kalktım geldim.”

-Emre Demir: “İstanbul’dan geliyorum. Liyakata güvenerek buraya başvuruda bulunmaya geldim. Hakkımızda hayırlısı olsun. Mansur başkanın gelişiyle güzel şeyler olacak.”

-Tugay Aydın: “Bursa’dan geldim. Daha önce de böyle alımlar oldu ama sadece itfaiyecilik mezunları için şart yoktu. Ankara’da bu şart konulduğu için geldim. Umarım diğer belediyeler de bu şartlarda alımlar yapar. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim.”

-Ahmet Aksoy: “Malatya’dan geldim. İtfaiye bölümünü bitirdim. Layıkıyla hakkıyla bunu eğitimime göre işe girmek istiyorum.”

-Öznur Akbulut: “Eskişehir’den geliyorum. Liyakat usulüyle iş alımlar en mantıklısı. Torpilin önüne geçiliyor. Sınava giriyoruz, kendi emeğimizin karşılığını alıyoruz. Bu işin okulunu okuyan kişilerin mesleği yapması en mantıklısı. Bu meslek bilmeyenlere emanet edilmemeli.”