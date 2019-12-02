Ankara İzmir arası kaç km? Ankara İzmir arası kaç saat? Ankara İzmir Yol Tarifi, Ankara İzmir Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan İzmir'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA İZMİR ARASI KAÇ KM?
Samsades, Boyoz, Pastiç, Alaçatı kurabiyesi, Kumru, Patlıcan çığırtma, Girit kabağı dolması, Şevketibostan, İzmir köfte, İzmir lokması, Damla sakızlı kurabiye ve Bomba Tatlısı ile meşhur,
Kemeraltı Çarşısı, Tarihi Asansör, Saat Kulesi, Agora Açıkhava Müzesi, Saint Polycarp Kilisesi, St. Jean Kilisesi, Efes Antik Kenti, Kadifekale ve Meryem Ana Evi'ne ev sahipliği yapan İzmir ile Ankara arası mesafe:
D300/E96 üzerinden 593 km
Anadolu Otoyolu/O-4 ve O-5 üzerinden 803 km
D200/E90 ve O-5 üzerinden 737 km
ANKARA İZMİR ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D300/E96 üzerinden 6 saat 56 dakika
Anadolu Otoyolu/O-4 ve O-5 üzerinden 7 saat 25 dakika
D200/E90 ve O-5 üzerinden 7 saat 24 dakika
Otobüs ile
Ortalama 8 - 8,5 saat
ANKARA İZMİR OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan İzmir'e gitmenin çok yolu var. Peki Ankara İzmir arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara İzmir otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro Tur 80 TL
Pamukkale 99 TL
Lüks Karadeniz 90 TL
Ali Osman Ulusoy 70 TL
Nilüfer 75 TL
Uludağ 70 TL
SES 70 TL
TOPÇAM 80 TL
ANKARA İZMİR YOL TARİFİ
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