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Ankara İzmir arası kaç km? Ankara İzmir arası kaç saat? Ankara İzmir Yol Tarifi, Ankara İzmir Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara İzmir arası kaç km? Ankara İzmir arası kaç saat? Ankara İzmir Yol Tarifi.. Ankara İzmir kaç kilometre? Ankara'dan İzmir'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara İzmir arası kaç km? Ankara İzmir arası kaç saat? Ankara İzmir Yol Tarifi, Ankara İzmir Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara İzmir arası kaç km? Ankara İzmir arası kaç saat? Ankara'dan İzmir'e nasıl gidilir?, İzmir Ankara arası kaç km? İzmir Ankara arası kaç saat? İzmir'den Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara İzmir Yol Tarifi, Ankara İzmir otobüs bileti, Ankara İzmir otobüs firmaları, Ankara İzmir kaç kilometre?

Ankara'dan İzmir'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA İZMİR ARASI KAÇ KM?

Samsades, Boyoz, Pastiç, Alaçatı kurabiyesi, Kumru, Patlıcan çığırtma, Girit kabağı dolması, Şevketibostan, İzmir köfte, İzmir lokması, Damla sakızlı kurabiye ve Bomba Tatlısı ile meşhur,

Kemeraltı Çarşısı, Tarihi Asansör, Saat Kulesi, Agora Açıkhava Müzesi, Saint Polycarp Kilisesi, St. Jean Kilisesi, Efes Antik Kenti, Kadifekale ve Meryem Ana Evi'ne ev sahipliği yapan İzmir ile Ankara arası mesafe:

D300/E96 üzerinden 593 km

Anadolu Otoyolu/O-4 ve O-5 üzerinden 803 km

D200/E90 ve O-5 üzerinden 737 km

ANKARA İZMİR ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D300/E96 üzerinden 6 saat 56 dakika

Anadolu Otoyolu/O-4 ve O-5 üzerinden 7 saat 25 dakika

D200/E90 ve O-5 üzerinden 7 saat 24 dakika

Otobüs ile

Ortalama 8 - 8,5 saat

ANKARA İZMİR OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan İzmir'e gitmenin çok yolu var. Peki Ankara İzmir arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara İzmir otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Metro Tur 80 TL

Pamukkale 99 TL

Lüks Karadeniz 90 TL

Ali Osman Ulusoy 70 TL

Nilüfer 75 TL

Uludağ 70 TL

SES 70 TL

TOPÇAM 80 TL

ANKARA İZMİR YOL TARİFİ

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