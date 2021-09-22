Ankara Kahramankazan arası kaç km? Ankara Kahramankazan arası kaç saat? Ankara Kahramankazan Yol Tarifi, Ankara Kahramankazan Otobüs Fiyatları...

Ankara Kaharamankazan arası kaç km? Ankara Kahramankazan arası kaç saat? Ankara Kahramankazan Yol Tarifi.. Ankara Kahramankazan kaç kilometre? Ankara'dan Kahramankazan’a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.

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Ankara'dan Kahramankazan’a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA KAHRAMANKAZAN ARASI KAÇ KM?

Fatih Sultan Mehmet Blv ve Ankara Bolu Yolu/D750 üzerinden Ankara Kahramankazan arası 49,7 km dir.

Ankara Bolu Yolu/D750 üzerinden Ankara Kahramankazan arası 53,1 km dir.

Ankara Çevre Yolu/O-20 ve Ankara Bolu Yolu/D750 üzerinden Ankara Kahramankazan arası 54,7 km dir.

ANKARA KAHRAMANKAZAN ARASI KAÇ SAAT?

Fatih Sultan Mehmet Blv ve Ankara Bolu Yolu/D750 üzerinden Ankara Kahramankazan arası 44 dakika sürmektedir.

Ankara Bolu Yolu/D750 üzerinden Ankara Kahramankazan arası 46 dakika sürmektedir.

Ankara Çevre Yolu/O-20 ve Ankara Bolu Yolu/D750 üzerinden Ankara Kahramankazan arası 54 dakika sürmektedir.

ANKARA KAHRAMANKAZAN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Kaharamankazan'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Kahramankazan arası otobüs fiyatları nedir?

Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

ANKARA KAHRAMANKAZAN ARASI 49,7 KM DİR.

Ankara Kahramankazan Otobüs bileti fiyatı

Otobüs bileti fiyatları en ucuz tam 5,25 tl, öğrenci 2,25 tl

ANKARA KAHRAMANKAZAN ARASI YOL TARİFİ

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