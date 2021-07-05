Ankara Kahramankazan'da icradan satılık 4 dönüm tarla

Ankara Kahramankazan'ın Orhaniye Mahallesi’nde bulunan 4222 metre kare tarla icra yoluyla satılığa çıkarıldı. İcradan satılık ve üzerinde ev de olan tarlanın muhammen bedeli 474.846 TL.