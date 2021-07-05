Ankara Kahramankazan'da icradan satılık 4 dönüm tarla

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Kahramankazan'ın Orhaniye Mahallesi’nde bulunan 4222 metre kare tarla icra yoluyla satılığa çıkarıldı.
İcradan satılık tarlanın muhammen bedeli 474.846 TL.
Satılık tarlanın üzerinde yapılar bulunuyor. Yakın çevresinde de benzer nitelikli bahçeli ev tarzında yerleşim yerleri yer alıyor.
Birinci Satış Günü: 11.08.2021 11:00
İkinci Satış Günü: 15.09.2021 11:00
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