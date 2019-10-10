  • BIST 99.787
  • Altın 284,440
  • Dolar 5,8667
  • Euro 6,4589
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

Ankara Kahramankazan'da kaçakçılık operasyonu

Kahramankazan'da durdurulan kamyonet tarzı bir çekicinin gizli bölmelerinde 900 karton kaçak sigara ele geçirildi
Ankara Kahramankazan'da kaçakçılık operasyonu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde durdurulan kamyonet tarzı bir çekicinin gizli bölmelerinde 900 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliğine bağlı ekipler Iğdır'dan İstanbul'a giden 81 AAR 294 plakalı kamyonet tarzı bir çekiciyi takip ederek Kahramankazan'da durdurdu.

Çekicinin araç yükleme bölümünde gizli bölmeler bulunduğunu tespit eden ekipler levhalar ile kaplı alanı söktü.

Kaldırılan çelik levhaların altında bulunan gizli bölmelere yerleştirilmiş halde 900 karton kaçak sigara ele geçiren ekipler Vahdettin G. ile Engin K'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılacağı bildirildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğretmen sınıfın ortasında darp edildi28 Eylül 2019 Cumartesi 08:47
  • Ankara Emniyeti'nden intihar olayı ile ilgili açıklama26 Eylül 2019 Perşembe 09:06
  • Bahçeli'nin doktoru 3 kadın tarafından soyuldu24 Eylül 2019 Salı 14:34
  • Ankara'da 1,5 ton kaçak balık ele geçirildi23 Eylül 2019 Pazartesi 09:38
  • Bayan hakimin Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğrafı olay oldu23 Eylül 2019 Pazartesi 09:08
  • Samsun'da kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti23 Eylül 2019 Pazartesi 09:00
  • Ankesörden mahrem imam değil takıntılı aşık çıktı20 Eylül 2019 Cuma 09:53
  • 74 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı20 Eylül 2019 Cuma 09:13
  • FETÖ'nün TSK yapılanmasında 111 şüpheli tutuklandı18 Eylül 2019 Çarşamba 08:52
  • Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda gözaltı kararı17 Eylül 2019 Salı 10:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti