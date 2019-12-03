Ankara Kahramanmaraş arası kaç km? Ankara Kahramanmaraş arası kaç saat? Ankara Kahramanmaraş Yol Tarifi, Ankara Kahramanmaraş Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Kahramanmaraş'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA KAHRAMANMARAŞ ARASI KAÇ KM?
Maraş tarhanası, Maraş köfte, Maraş tava, Armut kurusu, Eli böğründe, Acem pilavı, Kallili köfte, Maraş paçası, Un sucuğu, Sömelek köfte, Ciğerli bulgur pilavı ve Maraş dondurması ile meşhur,
Taş Köprü, Germenicia Antik Kenti, Maraş Konakları, Taş Han, Maraş Kalesi, Elbistan Ulu Camii, Başkonuş Yaylası, Eshab-ı Keyf Külliyesi'ne ev sahipliği yapan Kahramanmaraş ile Ankara arası mesafe:
D260 üzerinden 579 km
D260 ve D300 üzerinden 582 km
ANKARA KAHRAMANMARAŞ ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D260 üzerinden 6 saat 59 dakika
D260 ve D300 üzerinden 6 saat 59 dakika
Otobüs ile
Ortalama 8,5 saat
ANKARA KAHRAMANMARAŞ OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Kahramanmaraş'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Kahramanmaraş arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Kahramanmaraş otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro Tur 90 TL
Kahramanmaraş Ede Tur 90 TL
Kahta Petrol 90 TL
Öz Gülaras 90 TL
ANKARA KAHRAMANMARAŞ YOL TARİFİ
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