  • BIST 121.085
  • Altın 307,388
  • Dolar 6,0404
  • Euro 6,5464
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 2 °C
»

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven: "Dernekler haksız rekabete yol açıyor"

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Başkent’te bazı derneklerin kahvehane gibi hizmet gösterdiğini, çay fiyatını düşük tutarak ve kağıt ve okey gibi oyunları oynatarak kendileriyle haksız rekabete girdiklerini söyledi.
Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven: "Dernekler haksız rekabete yol açıyor"

Güven, “5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında Ankara'da 16 bin 800, Türkiye genelinde ise  117 bini aşkın dernek adı altında faaliyet gösteren, çok büyük bölümü kumarhane olarak kullanılan, içki ve sigara içmenin serbest olduğu, kolluk güçlerinin, belediye zabıtalarının denetimlerde yetersiz kaldığı, müşterilerine ucuza çay satarak ve oyun oynatarak hizmet veren ve bu nedenle çok sayıda  kahvenin kapanmasına yol açan müessese bulunmaktadır. Dernekler amaçları dışında faaliyet göstermeye devam ettikçe, kahveci esnafı olarak gün yüzü göremeyiz. Kahvehanelere bir büyük darbe de, her gün açılan simit kafe, playstation kafe vb. işletmelerde okey ve kağıt oyunları oynatılmasıdır. Ayrıca fal kafeler gibi insanların manevi duygularını sömürerek fahiş fiyatlara kahve satışı yapan işletmelerin sayısı da her geçen gün artış göstermektedir.

1-(6)-007.jpeg

Devlete ödenen KDV, stopaj, belediyelere ödenen çöp vergisi, tabela vergisi, bilardo salonlarından alınan eğlence vergisi de kahveciye ağır bir yük oluşturmaktadır. İlçe belediyelerinin kendi bünyelerinde belirlediği ruhsat verme kriterleri ise çay satarak para kazanmaya çalışan kahvehane işletmecilerinin altından kalkamayacağı yüksek kira bedelli olan dükkanları tutmalarına neden olmuştur. Netice itibariyle kahvehane işletmenin cazip bir tarafı kalmamıştır. Odamız tarafından bütün bu olumsuzluklara rağmen üyelerimize en iyi hizmeti verme, onların haklarını arayarak ayakta kalmalarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.” ifadelerini kullandı. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle'de Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri meyve veriyor15 Şubat 2020 Cumartesi 00:46
  • Mamak Taekwondo Takımı adını dünyaya duyurdu15 Şubat 2020 Cumartesi 00:44
  • Keçiören Engelli Danışma Merkezi üyeleri Kahramankazan gezisinde bocce oyunuyla tanıştılar15 Şubat 2020 Cumartesi 00:43
  • Gölbaşı’na bağlı Dikilitaş Mahallesi’nin köy içi imar sorunu çözüldü15 Şubat 2020 Cumartesi 00:41
  • Ankara keçisi ve tiftik değerlendirme toplantısı Ayaş'ta yapıldı15 Şubat 2020 Cumartesi 00:39
  • Altındağ'da E-KPSS Kursu engelli memur adaylarına yönelik başladı 15 Şubat 2020 Cumartesi 00:38
  • YENİMEK'e kayıtlı kursiyer sayısı 30 bine ulaştı14 Şubat 2020 Cuma 00:49
  • Mamak Belediyesi Mobil Anaokul öğrencileri sinema keyfi yaşadı14 Şubat 2020 Cuma 00:47
  • KEDEM Kurs Merkezi’nde velilere yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriliyor14 Şubat 2020 Cuma 00:45
  • Boğazı iple bağlanan köpek Kahramankazan Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı14 Şubat 2020 Cuma 00:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti