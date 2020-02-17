Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven: "Dernekler haksız rekabete yol açıyor"

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Başkent’te bazı derneklerin kahvehane gibi hizmet gösterdiğini, çay fiyatını düşük tutarak ve kağıt ve okey gibi oyunları oynatarak kendileriyle haksız rekabete girdiklerini söyledi.

Güven, “5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında Ankara'da 16 bin 800, Türkiye genelinde ise 117 bini aşkın dernek adı altında faaliyet gösteren, çok büyük bölümü kumarhane olarak kullanılan, içki ve sigara içmenin serbest olduğu, kolluk güçlerinin, belediye zabıtalarının denetimlerde yetersiz kaldığı, müşterilerine ucuza çay satarak ve oyun oynatarak hizmet veren ve bu nedenle çok sayıda kahvenin kapanmasına yol açan müessese bulunmaktadır. Dernekler amaçları dışında faaliyet göstermeye devam ettikçe, kahveci esnafı olarak gün yüzü göremeyiz. Kahvehanelere bir büyük darbe de, her gün açılan simit kafe, playstation kafe vb. işletmelerde okey ve kağıt oyunları oynatılmasıdır. Ayrıca fal kafeler gibi insanların manevi duygularını sömürerek fahiş fiyatlara kahve satışı yapan işletmelerin sayısı da her geçen gün artış göstermektedir.

Devlete ödenen KDV, stopaj, belediyelere ödenen çöp vergisi, tabela vergisi, bilardo salonlarından alınan eğlence vergisi de kahveciye ağır bir yük oluşturmaktadır. İlçe belediyelerinin kendi bünyelerinde belirlediği ruhsat verme kriterleri ise çay satarak para kazanmaya çalışan kahvehane işletmecilerinin altından kalkamayacağı yüksek kira bedelli olan dükkanları tutmalarına neden olmuştur. Netice itibariyle kahvehane işletmenin cazip bir tarafı kalmamıştır. Odamız tarafından bütün bu olumsuzluklara rağmen üyelerimize en iyi hizmeti verme, onların haklarını arayarak ayakta kalmalarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

