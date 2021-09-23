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Ankara Kalecik arası kaç km? Ankara Kalecik arası kaç saat? Ankara Kalecik Yol Tarifi, Ankara Kalecik Otobüs Fiyatları...

Ankara Kalecik arası kaç km? Ankara Kalecik arası kaç saat? Ankara Kalecik Yol Tarifi.. Ankara Kalecik kaç kilometre? Ankara'dan Kalecik’e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Kalecik arası kaç km? Ankara Kalecik arası kaç saat? Ankara Kalecik Yol Tarifi, Ankara Kalecik Otobüs Fiyatları...

Ankara Kalecik arası kaç km? Ankara Kalecik arası kaç saat? Ankara'dan Kalecik’e nasıl gidilir? Kalecik Ankara arası kaç km? Kalecik Ankara arası kaç saat? Kalecik’den Ankara'ya nasıl gidilir? Kalecik Ankara Yol Tarifi, Ankara Kalecik otobüs bileti ne kadar?

Ankara'dan Kalecik’e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA KALECİK ARASI KAÇ KM?

D140 üzerinden Ankara Kalecik arası 71,8 km dir.

D200 ve D765 üzerinden Ankara Kalecik arası 85,8 km dir.

Karapürçek Cd. ve D140 üzerinden Ankara Kalecik arası 69,7 km dir.

ANKARA KALECİK ARASI KAÇ SAAT?

D140 üzerinden Ankara Kalecik arası 1 saat 02  dakika sürmektedir.

D200 ve D765 üzerinden Ankara Kalecik arası 1 saat 11 dakika sürmektedir.

Karapürçek Cd. ve D140 üzerinden Ankara Kalecik arası 1 saat 12 dakika sürmektedir.

ANKARA KALECİK OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Kalecik'e gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Kalecik arası otobüs fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

ANKARA KALECİK ARASI 71,8 KM DİR.

Ankara Kalecik Otobüs bileti fiyatı

Otobüs bileti fiyatları en ucuz tam 9,25 öğrenci 5,00 tl

ANKARA KALECİK ARASI YOL TARİFİ

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