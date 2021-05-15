  • BIST 1.441
  • Altın 501,444
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 21 °C
»

Ankara Kalesi, Filistin'e destek için ışıklandırıldı

AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, Filistin'e destek olmak amacıyla Ankara Kalesi, Kubbet'üs-Sahra ve Filistin bayrağı görselleri ile ışıklandırıldı.
Ankara Kalesi, Filistin'e destek için ışıklandırıldı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, bugüne kadar Filistinlilerin ve tüm mazlumların yanında durduklarını ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, "İslam'ın kalesi Türkiye, Türkiye'nin kalesi Ankara ve Ankara Kalesi'nden Filistinli kardeşlerimize selam olsun." dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek olmak amacıyla ışıklandırılan Ankara Kalesi'ne Kubbet'üs-Sahra ve Filistin bayrağı görselleri ile "Şehitler kalesi boş değil" ve "Kudüs özgür olana dek kıyamdayız" yazıları yansıtıldı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yaptığı açıklamada, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın, bir asra yakındır "terör şebekesi Siyonistler"in işgali altında olduğunu söyledi.

"İsrail bir terör devletidir ve İsrail'in barbarlığını bütün dünya bildiği halde, ölenler sadece Müslüman olduğu için bu vahşete sessiz kalmaktadır." diyen Özcan, bu insanlık vahşetine ve zulme "dur" diyen, tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirdi.

Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumanın, her bir Müslüman'ın boynunun borcu olduğunu belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik her saldırı, aynı zamanda bizlere yapılmıştır. Çünkü Kudüs demek, Kahire demektir, Kudüs demek, Şam demektir, Halep demektir, Kudüs demek, Mekke, Medine demektir, Kudüs demek, Ankara demektir. Kudüs, Müslümanların göz bebeğidir, Kudüs, bizim kırmızı çizgimizdir. Terör devleti İsrail, ilk kıblemize, Mescid-i Aksa'ya her sene ramazan ayında gerçekleştirdiği saldırılara maalesef bu ramazan ayında ve bayramında da devam etmiş, tüm Müslümanlara savaş açmış ve insanlık suçu işlemiştir. Bu insanlık suçunu işleyenlere sessiz kalanlar, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in söylediği gibi 'Haksızlık karşısında susanlar dilsiz şeytanlardır.' Biz Ankara'dan tüm dünyaya haykırıyoruz, bu zalimliğe susmayacağız, birileri gibi sessiz kalmayacağız. Türkiye olarak bu zulmü reva görenlere ve sessiz kalanlara tepkimizi göstermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar Filistinli kardeşlerimizin ve tüm mazlumların yanında durduk ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. İslam'ın kalesi Türkiye, Türkiye'nin kalesi Ankara ve Ankara Kalesi'nden Filistinli kardeşlerimize selam olsun."

İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıktıklarını ifade eden Özcan, tüm insanları, uluslararası mekanizmaları, adaleti ve hukuku savunan herkesi, harekete geçmeye, bu yaşanan insanlık zulmüne tepki vermeye ve bunu durdurmaya çağırdı.

Özcan, "Tüm dünya bilsin ki Kudüs, Müslümanlarındır. Filistin, Müslümanlarındır. Filistin asla yalnız değildir. Kudüs, özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz. Kudüs özgür oluncaya kadar bizler kendimizi özgür hissetmeyeceğiz." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombaladı: Şehit sayısı yükseliyor15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:35
  • THY'den İngiltere kararı! Uçuşları durdurdu15 Mayıs 2021 Cumartesi 10:18
  • Küçük Yusuf, TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu14 Mayıs 2021 Cuma 16:25
  • TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan 'Dünya Çiftçiler Günü' mesajı14 Mayıs 2021 Cuma 16:22
  • Kavgayı ayırmak isterken, başından vurulup öldü14 Mayıs 2021 Cuma 16:21
  • 'Pençe' operasyonlarında PKK'lıların kullandığı 14 odalı mağara tespit edildi14 Mayıs 2021 Cuma 16:20
  • İslahiye'de 5 dakika arayla 2 deprem14 Mayıs 2021 Cuma 16:19
  • Kayalara çarpan lüks yattaki 6 kişiyi balıkçılar kurtardı14 Mayıs 2021 Cuma 16:19
  • Motosikletle polisten kaçarken kaza yaptılar: 1 ölü, 1 yaralı14 Mayıs 2021 Cuma 16:18
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a 'İsrail bayrağı' tepkisi14 Mayıs 2021 Cuma 16:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti