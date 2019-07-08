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Ankara Kalesi’nde Mehter Konserleri

Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Başkent’in simgesi Ankara Kalesi’nde, hafta sonu konserleri vermeye başladı.
Ankara Kalesi’nde Mehter Konserleri

Temmuz ayının ilk haftası başlayan ve okullar açılıncaya kadar devam edecek Mehter Takımı konserleri, her cumartesi günü saat 14.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Savaşta askerin cesaretini arttırıp, düşmana korku vermek, barışta ise askeri ruhu canlı tutmak amacıyla tarih boyunca farklı adlarla kurularak hizmet vermiş olan Mehter Takımları, başlangıç misyonunun aksine; bugün geçmişle kültürel bir bağ kurarak, müziğin evrensel diliyle toplumlar ve ülkeler arasında savaşın değil,  barışın sevginin, kaynaşmanın dostluğun bir aracı olan konserler vermeyi sürdürüyorlar.

TARİHİ MEKANDA TARİHİ MÜZİK

Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulduğundan bu yana marşları, fetih ve serhat türküleriyle konserden konsere koşan “Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı” gönülleri feth etmeye Kale Meydanında verdiği konserlerle devam ediyor.

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Ankara’nın en önemli tarihi mekanlarından biri Ankara Kalesi’ni ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler Kale’deki tarihi yolculuklarını, askeri müzik tarihinin başlangıcı kabul edilen Mehter’in coşkulu ritimleriyle tamamlıyorlar.
Milli bayramlar, festivaller, açılışlar, uluslar arası organizasyonlar gibi   birbirinden farklı etkinliğe katılan Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, 1 saat süren Ankara Kalesi Konseriyle Mehter’in eşsiz müziği  dünyaya duyurmaya devam ediyor.  

 “45 KİŞİDEN OLUŞAN MEHTER TAKIMI”

Mehter Takımın 45 kişiden oluşan geniş kadrosuyla Kale’de verdiği ilk gün konserine büyük ilgi gösteren ziyaretçilere, Mehteran geçmiş ve günümüz müzik eserlerinden oluşan repertuarla muhteşem bir konser verdi.    
 

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