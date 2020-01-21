Ankara Kalesi'ndeki 'Osmanlı Arması'

1892 yılında Ankara’ya ilk trenin gelişi kutlamaları kapsamında dönemin Ankara Valisi Abidin Paşa’nın emri üzerine Kale’ye Osmanlı Arması çizdirilmiş.

Tarihi Ankara Kalesi bugünlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı ışıklandırma çalışması ile gündeme geldi. Ancak geçmişte tarihi Kale ile ilgili bir detay da dikkatleri çekiyor. 1890’lı yıllarda kalenin şehre bakan yüzünde Osmanlı Arması bulunuyor. Bu armanın hikayesi ise, 1892 yılında Ankara’ya gelecek ilk trenin karşılanması ve kutlamaları kapsamında dönemin Ankara Valisi Abidin Paşa’nın emriyle Ankara Kalesi’nin üzerine bir Osmanlı Arması yapılmış. Daha sonraları arma deforme olarak kaybolmuş.

AHMET FEHİM BEY HATIRALARI’NDA YAZIYOR

Osmanlı’nın önemli tiyatro oyuncusu ve Anadolu’da turneler düzenleyen Ahmet Fehim Bey’in hatıralarını derleyen Hafi Kadri Alpman’ın kitabında geçen bilgilere göre Almanların demiryolu inşaatı Anadolu’da Ankara’ya o zamanki adıyla Angora’ya kadar geliyordu. Hatta tren ilk başlarda Sincan’a kadar geliyor oradan arabalarla şehir merkezine geliniyordu. Daha sonraki yıllarda Ankara’nın gelişimi için çok büyük bir fırsat olan tren bugünkü tren garının olduğu noktaya kadar geldi.

VALİ ABİDİN PAŞA OSMANLI ARMASI YAPILMASINI İSTEDİ

Yine aynı tarihlerde turnede olan Ahmet Fehim Bey Ankara’da bir tiyatro sergiliyordu. Ankara’ya tren yolunun tamamlanması ve ilk trenin geleceğinin öğrenilmesinin ardından dönemin Ankara Valisi Abidin Paşa hazırlıklar yapılmasını emretti. Ankara tren istasyonu süslendi, yurt dışından getirilen müzik grupları şehirde konserler vermeye, karşılama müzikleri çalmaya başladı. O güne özel tiyatrolar sergilendi. Bu kutlamalar kapsamında Vali Abidin Paşa’nın isteğinden biri de Ankara Kalesi’nin şehre bakan kısmına bir Osmanlı Arması yapılmasıydı. Kutlama hazırlıklarında aktif rol alan Ahmet Fehim Bey’in görevlerinden biri de buydu.

AHMET FEHİM BEY ŞÖYLE ANLATIYOR

Ahmet Fehim Bey o günleri hatıratlarında şöyle anlatıyor:

“Tren yolu yaklaşmıştı. Vali Abidin Paşa gayrete gelerek Ankara Kalesi’nin badanalanmasını emretti. Beni çağırdı. Zaten aram çok iyiydi. Tren yolundan görünen kale duvarlarına büyük bir arma yapmamı söyledi. Yanıma Yankoyu aldım. Aşağı yukarı, kırk metre kare üzerinde, büyük bir Osmanlı Devleti arması yaptım... Renkler çok kuvvetli idi. Uzaktan hemen göze çarpıyordu.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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