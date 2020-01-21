  • BIST 123.556
  • Altın 297,231
  • Dolar 5,9355
  • Euro 6,5867
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -3 °C
»

Ankara Kalesi'ndeki 'Osmanlı Arması'

1892 yılında Ankara’ya ilk trenin gelişi kutlamaları kapsamında dönemin Ankara Valisi Abidin Paşa’nın emri üzerine Kale’ye Osmanlı Arması çizdirilmiş. 
Ankara Kalesi'ndeki 'Osmanlı Arması'

Tarihi Ankara Kalesi bugünlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı ışıklandırma çalışması ile gündeme geldi. Ancak  geçmişte  tarihi Kale ile ilgili bir detay da dikkatleri çekiyor. 1890’lı yıllarda kalenin şehre bakan yüzünde Osmanlı Arması bulunuyor. Bu armanın hikayesi ise, 1892 yılında Ankara’ya gelecek ilk trenin karşılanması ve kutlamaları kapsamında dönemin Ankara Valisi Abidin Paşa’nın emriyle Ankara Kalesi’nin üzerine bir Osmanlı Arması yapılmış. Daha sonraları arma deforme olarak kaybolmuş.

tarihi-ankara-kalesi,-osmanli-armasi,-ankara-valisi-abidin-pasa,-ahmet-fehim-bey-hatiralari,-hafi-kadri-alpman,,.jpg

AHMET FEHİM BEY HATIRALARI’NDA YAZIYOR 

Osmanlı’nın önemli tiyatro oyuncusu ve Anadolu’da turneler düzenleyen Ahmet Fehim Bey’in hatıralarını derleyen Hafi Kadri Alpman’ın kitabında geçen bilgilere göre Almanların demiryolu inşaatı Anadolu’da Ankara’ya o zamanki adıyla Angora’ya kadar geliyordu. Hatta tren ilk başlarda Sincan’a kadar geliyor oradan arabalarla şehir merkezine geliniyordu. Daha sonraki yıllarda Ankara’nın gelişimi için çok büyük bir fırsat olan tren bugünkü tren garının olduğu noktaya kadar geldi.

tarihi-ankara-kalesi,-osmanli-armasi,-ankara-valisi-abidin-pasa,-ahmet-fehim-bey-hatiralari,-hafi-kadri-alpman,,,,,.jpg

VALİ ABİDİN PAŞA OSMANLI ARMASI YAPILMASINI İSTEDİ 

Yine aynı tarihlerde turnede olan Ahmet Fehim Bey Ankara’da bir tiyatro sergiliyordu. Ankara’ya tren yolunun tamamlanması ve ilk trenin geleceğinin öğrenilmesinin ardından dönemin Ankara Valisi Abidin Paşa hazırlıklar yapılmasını emretti. Ankara tren istasyonu süslendi, yurt dışından getirilen müzik grupları şehirde konserler vermeye, karşılama müzikleri çalmaya başladı. O güne özel tiyatrolar sergilendi. Bu kutlamalar kapsamında Vali Abidin Paşa’nın isteğinden biri de Ankara Kalesi’nin şehre bakan kısmına bir Osmanlı Arması yapılmasıydı. Kutlama hazırlıklarında aktif rol alan Ahmet Fehim Bey’in görevlerinden biri de buydu. 

tarihi-ankara-kalesi,-osmanli-armasi,-ankara-valisi-abidin-pasa,-ahmet-fehim-bey-hatiralari,-hafi-kadri-alpman,,,.jpg

AHMET FEHİM BEY ŞÖYLE ANLATIYOR

Ahmet Fehim Bey o günleri hatıratlarında şöyle anlatıyor:

“Tren yolu yaklaşmıştı. Vali Abidin Paşa gayrete gelerek Ankara Kalesi’nin badanalanmasını emretti. Beni çağırdı. Zaten aram çok iyiydi. Tren yolundan görünen kale duvarlarına büyük bir arma yapmamı söyledi. Yanıma Yankoyu aldım. Aşağı yukarı, kırk metre kare üzerinde, büyük bir Osmanlı Devleti arması yaptım... Renkler çok kuvvetli idi. Uzaktan hemen göze çarpıyordu.”

tarihi-ankara-kalesi,-osmanli-armasi,-ankara-valisi-abidin-pasa,-ahmet-fehim-bey-hatiralari,-hafi-kadri-alpman,,,,.jpg

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediye Başkanları Birliği Başkanı Hüseyin Erer: Özlük hakları konusunda sona geldik21 Ocak 2020 Salı 00:20
  • Alperen Ocakları yeni Genel Başkanı Av. Samet Bağcı: Ayak basmadık yer bırakmayacağız21 Ocak 2020 Salı 00:15
  • GDK Başkanı Mahmut Uğur Çetin: Geri dönüşümde asıl sorun belediyelerde21 Ocak 2020 Salı 00:10
  • Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil: Çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz20 Ocak 2020 Pazartesi 00:20
  • Ankara'da gıdada hile yapan firmalar açıklandı20 Ocak 2020 Pazartesi 00:15
  • Mamak kendi enerjisini üreterek faturadan kurtulacak20 Ocak 2020 Pazartesi 00:10
  • Üniversite öğrencileri hastalara moral olacak18 Ocak 2020 Cumartesi 00:30
  • Akdeniz İlleri Tanıtım Günleri’nde Akdeniz illeri hariç her il var!18 Ocak 2020 Cumartesi 00:25
  • Diyanet öğrencileri ve velileri camiye davet etti18 Ocak 2020 Cumartesi 00:20
  • Ata sporları Mamak'ta yaşatılacak18 Ocak 2020 Cumartesi 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti