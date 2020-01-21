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Ankara Kalesi'ndeki 'Osmanlı Arması'nın hikayesi nedir? Osmanlı Arması'nı kim, ne zaman yaptırdı?

Ankara Kalesi'ndeki Osmanlı Arması ne zaman yapıldı? Kaledeki Osmanlı Armasını kim yaptırdı? Kaledeki Osmanlı Arması nasıl silindi? Ankara Kalesi'ndeki Osmanlı Armasının bilinmeyen hikayesi haberimizde...
Ankara Kalesi'ndeki 'Osmanlı Arması'nın hikayesi nedir? Osmanlı Arması'nı kim, ne zaman yaptırdı?

Ankara Kalesi'ndeki Osmanlı Arması ne zaman yapıldı? Kale'deki Osmanlı Armasını kim yaptırdı? Kale'deki Osmanlı Arması nasıl silindi?

Tarihi Ankara Kalesi bugünlerde ışıklandırma ve simgelerle gündeme gelirken geçmişte Kale’nin şehre bakan yüzünde Osmanlı Arması olduğundan pek çok Ankaralı bihaber. 1892 yılının son günlerinde Ankara’ya gelecek ilk trenin karşılanması ve kutlamaları için hazırlık emri veren dönemin Ankara Valisi Abidin Paşa’nın isteklerinden biri de Ankara Kalesi’nin üzerine bir Osmanlı Arması yapılması olmuş. Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar duran bu arma daha sonra üzeri tekrar boyanarak kapatılmış...

Ankara Kalesi'ndeki Osmanlı Armasının bilinmeyen hikayesi ve detaylar için tıklayın...

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