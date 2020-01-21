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Ankara Kalesi'nden ritim sesleri yükseliyor

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen "Kale'nin Altın Çocukları" projesinde bir araya gelen çocuklar, ritim derslerine başladı.
Ankara Kalesi'nden ritim sesleri yükseliyor

Ankara Kalesi'nin tarihi değerini daha geniş kitlelere duyurmak ve turistik önemini vurgulamak için çok sayıda projeye imza atan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, bir projeyi daha hayata geçirdi. Yaptığı bir ziyaret esnasında Ankara Kalesi'nde yaşayan çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Balcı, çocukları toplumsal hayata katmak ve kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak için "Kale'nin Altın Çocukları" projesini başlattı. Proje kapsamında, Kale Mahallesi'nde yaşayan çocuklar için farklı branşlarda; eğitim, gezi ve çeşitli etkinlikler düzenleyen Altındağ Belediyesi, Kale'de yaşayan çocuklardan ritim grubu kurmak için de kolları sıvadı.

DOĞUŞTAN YETENEKLİLER

"Kale'de yaşayan ve müziğe yatkın olan çocuklarımızdan kuracağımız ritim grubunun önemli yerlere geleceğine inanıyoruz" diyen Başkan Asım Balcı, "Böylesine tarihi ve turistik bir alanda dünyaya gelen çocuklar da adeta doğuştan yetenekli oluyorlar. Her birinde ritim yeteneğinin ve müzik kulağının çok ileride olduğunu gözlemledik. Bu nedenle onların bu yeteneklerini biraz daha geliştirmelerini sağlamak ve henüz keşfedemedikleri yönlerini keşfetmek için ritim dersleri başlattık. Kale'de yaşayan çocuklarımız bu dersler sayesinde daha kaliteli bir müzik eğitimi alacak ve belki de ileride bu yetenekleri sayesinde, toplumsal hayatta daha da ileride olacaklar." dedi.

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"YÜZLERİ GÜLSÜN YETER..."

"Ankara için böylesine önemli bir bölgenin her unsuru bizim için çok değerli... Ankara'nın simgesi haline gelmiş böylesine değerli bir bölgede yaşayan insanların, özellikle de çocukların bu bölgeye yakışır nitelikte olmaları lazım. Bunun için Kale bölgesi ile yakından ilgileniyoruz. Özellikle çocukların mutluluğu bizim için çok önemli..." diyen Başkan Balcı, "Her biri altın gibi kıymetli, pırıl pırıl bu çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Yüzlerindeki gülümseme her şeye değer..." ifadelerini kullandı.
 

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