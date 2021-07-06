Ankara Kalesi'ne ücretsiz otopark

Başkent’in turizm merkezi Ankara Kalesi'ndeki otopark sorunu ortadan kalkıyor. Altındağ Belediyesi, Yeni Hayat İlkokulu’nun bahçesini otoparka dönüştürdü.

Kale’nin otopark sorununa neşter vuruldu. Altındağ Belediyesi ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol ile, Yeni Hayat İlkokulu’nun bahçesi ücretsiz otopark olarak tahsis edildi. Bundan böyle, Ankara Kalesi’ne gelen misafirler araçlarını ücretsiz olarak buraya çekebilecekler.

“KALE BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ...”

Göreve geldikleri ilk günden itibaren Ankara Kalesi'nde turizmin canlandırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Ankara Kalesi bizim gözbebeğimiz... Bölgedeki esnafımızla sürekli olarak Ankara Kalesi'nin sorunları üzerine istişareler yapıyoruz. Bölgenin en önemli sorunu otopark... Bu sorunu da çözüme kavuşturmak için okul bahçelerinin otoparka dönüştürülmesini uygun bulduk. Yeni Hayat İlkokulu’nun bahçesini otopark olarak tahsis ettik. Ankara'nın kalbi Altındağ’a, Ankara Kalesi’ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler bu otoparklardan ücretsiz olarak faydalanabilecek. Ankara Kalesi ve çevresinin kalkınması için çalışmalara devam edeceğiz” dedi.



