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Ankara Kalesi'ne ücretsiz otopark

Ankara Kalesi'ndeki otopark sorunu, Altındağ Belediyesi'nin iki okulun bahçesini 250 araçlık ücretsiz otoparka dönüştürmesi ile çözüldü.
Ankara Kalesi'ne ücretsiz otopark


Ankara'nın tarihi mekanlarından birisi olan Ankara Kalesi'ndeki trafik sorununa Altındağ Belediyesi tarafından neşter vuruldu. Altındağ Belediyesi, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle yaptığı iş birliğiyle Kale'deki etkinliklere gelen ziyaretçiler için ücretsiz otopark hizmetini hayata geçirdi. Eğitimin devam etmediği eski adıyla Ulus İlk Meclis Ortaokulu'nun bahçesinde haftanın 7 günü otopark olarak hizmet verilirken, Yeni Hayat İlkokulu'nun bahçesi ise hafta sonları otoparka dönüşüyor. Toplamda 250 araç kapasiteli ve sabah 09.00-19.00 arasında hizmet veren ücretsiz otoparklarla, Ankara Kalesi'nin en büyük problemlerinden birisi olan park sorununun çözüme kavuşması hedefleniyor.

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"ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ"

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Ankara Kalesi'nde turizmin canlandırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Bölgedeki esnafımızla sürekli olarak Ankara Kalesi'nin sorunları üzerine istişareler yapıyorduk. Gelinen noktada bölgenin en birinci sorunu olarak karşımıza otopark problemi çıkıyordu. Bu sorunu da çözüme kavuşturmak için okul bahçelerinin otoparka dönüştürülmesi fikri üzerinde yoğunlaştık. Bu kapsamda bölgedeki iki okulun bahçesini otoparka dönüştürdük. Ücretsiz olarak Ankaralılara hizmet verecek olan bu otoparklar toplam 250 araç kapasiteli. Ankara'nın kalbi Altındağ'daki Kale'de gerçekleştirilen etkinliklere gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler bu otoparklardan faydalanabilecek. Ankara Kalesi ve çevresinin kalkınması için çalışmalara devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.
 

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