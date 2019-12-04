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Ankara Kalesi'nin surlarına ışıklandırma yapılacak

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış eşsiz bir konuma sahip Ankara Kalesi’nin surlarının ışıklandırılacağını açıkladı.
Ankara Kalesi'nin surlarına ışıklandırma yapılacak

Başkent’in en önemli tarihi ve turistik simgelerinden biri olan Ankara Kalesi’nin duvarları nihayet ışıklandırılacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak ışıklandırma çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.  

ÖZEL GÜNLERDE ÖZEL RENKLERLE IŞIK SAÇACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, katıldığı bir tarih çalıştayında Başkentlilere müjdeyi verdi. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen Kale’nin iç ve dış surlarının yakın zamanda ışıklandıracaklarını belirten Ödemiş, bölgeyi cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi. Eski Ürgüp Belediye Başkanı olarak görev yapmış olan Ödemiş, Kale duvarlarını gece aydınlatacak ışıkların özel ve anlamlı günlerde kırmızı, beyaz, pembe, turuncu ve mavi gibi birçok farklı renkle de çevreye ışık saçacağının bilgisini verdi.  

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BAŞKENTLİLER IŞIKLANDIRILMASINI İSTEMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’in tarihi ve turistik simgelerinden Ankara Kalesi’nin ışıklandırılması ve çevre düzenlemesi hakkındaki sosyal medya kullanıcılarının fikirlerini geçtiğimiz aylarda istemişti. Pek çok Ankaralı ve bölgedeki vatandaşlar, tarihi Kale’nin ışıklandırılması çağrısında bulunuyordu. Öte yandan Ankara Kalesi iç kale ve çevresini kuşatan dış kaleden oluşuyor. İç kale yaklaşık 43.000 m²'lik bir yer kaplıyor. 14-16 m. yüksekliğindeki duvarların üstünde çoğu 5 köşeli 42 kulesi bulunuyor. Dış surları kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 350 m. batı-doğu doğrultusunda ise 180 m. boyunca uzanıyor. İç kalenin güney ve batı duvarları bir dik açı oluşturuyor.

PEK ÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Ankara Kalesi’nin yapılış tarihi kesin olarak bilinmiyor; ancak kentte askeri bir garnizon bulunduran Hititler tarafından yapıldığı düşünülüyor. Kale, Hititlerden bu yana Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular dönemlerinde birçok kez onarılıyor. Dört katlı olan iç kale Ankara taşından ve toplama taşlarla yapılıyor. İç kalenin iki büyük kapısı bulunuyor. Biri dış kapı, diğeri ise hisar kapısı adını taşıyor. Kapı üzerinde bir de İlhanlılar'a ait kitabe bulunuyor. Kuzeybatı kısmında Selçukluların yaptırdığını gösteren bir yazı bulunuyor. Duvarların alt bölümü mermer ve bazalttan yapılıyor, üst kesimlerine doğru bloklar arasında tuğla bölümlerin büyük ölçüde zarar görmesine karşın, iç kale bozulmadan günümüze kadar ulaşıyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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