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Ankara Kalesi'nin 'Umut'u darbuka çalarak okul harçlığını çıkarıyor

Ankara Kalesi’nde darbuka çalarak gelip geçenlerden bahşiş toplayıp, okul masrafını çıkarmaya çalışan ilkokul öğrencisi Umut, bölgenin tanınmış simalarından biri haline gelmiş durumda. 
Ankara Kalesi'nin 'Umut'u darbuka çalarak okul harçlığını çıkarıyor

Ankara Kalesi’nde darbuka çalarak gelip geçenlerden bahşiş toplayıp, okul masrafını çıkarmaya çalışan ilkokul öğrencisi Umut, bölgenin tanınmış simalarından biri haline gelmiş durumda. 

ELİNDEN ENGELLİ 

Kale’de tüm esnafın tanıyıp sevdiği Umut, okul öncesi ve sonrası soluğu tarihi alt geçidin girişinde alıyor. Aynı yere oturup, darbuka çalıyor, şarkı söylüyor. Umut, engelli olmasına rağmen darbukada hayli iddialı; sesi de güzel bulunuyor. 

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“İHTİYACIM VAR MECBURUM”

Gelip geçenlerin “Kışın soğuk ve yağmurda yerde oturuyorsun, hasta olmayasın” sorusuna “İhtiyacım var, mecburum” cevabını veriyor. 

“Babasının vefat ettiğini, annesinin başka biriyle evlendiğini, Kale yakınında bir yakınının evinde kaldığını” söyleyen Umut, darbuka çalıp şarkı söyleyerek en azından okul masrafını çıkarmaya çalıştığını anlatıyor. 

Ramazan SAYGILI / İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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