Ankara Kalkınma Ajansı 'e-Ticaret Eğitimi' programı düzenleyecek

Ankara Kalkınma Ajansı, Başkent’in ticaret hacmi ve verimliliğin artırılması, kurum ve kuruluşların e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle uzaktan ‘e-Ticaret Eğitimi’ programı düzenleyecek.

Ankara Kalkınma Ajansı, Başkent’in ticaret hacminin artırılması, kurum ve kuruluşların e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle uzaktan ‘e-Ticaret Eğitimi’ programı düzenleyecek.

KİMLER KATILABİLECEK?

Mart ayı sonlarında başlayacak eğitimlere Ankara’da faaliyet gösteren işletme sahipleri, idarecileri ve girişimciler, firmaların tanıtım ve pazarlama sorumluları ile iş geliştirme departmanı uzmanları, firmaların dış ticaret, e-ticaret departmanı yetkilileri ve sorumluları, e-ticaret alanında iş kurmak isteyen kişiler, ürünlerinin satışını internet üzerinden gerçekleştirmek isteyen kooperatif ortakları ve Ajans’ın e-ticaret konusunda açtığı önceki programlarda kaydı olmayan kişiler katılabilecek.

EĞİTİMLER İKİ HAFTA SÜRECEK

Pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak verilecek eğitimler 29 Mart’ta başlayıp 12 Nisan’da sona erecek. 19.30 - 22.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek eğitimler toplam 21 saat sürecek.

KATILIM BELGESİ VERİLECEK

Ücretsiz verilecek eğitimler sonrasında katılımcılara katılım belgesi verilecek. Katılım belgesi almaya hak kazanmak için eğitimlerin en az dörtte üçüne katılım sağlamak ve eğitim değerlendirme formunu doldurmuş olması gerekecek. Almaya hak kazanılacak katılım belgeleri, katılımcılara e-posta ile gönderilecektir. Katılım belgesinden de ücret alınmayacak.

KATILIMCILARA VERİLECEK DERSLER

İki hafta online olarak sürecek eğitimlerde; E-ticarete Giriş, E-ticaret Sitesinin Kurulumu, E-ihracat Temel Bilgiler, Dijital Pazarlama ve Satış, Müşteri Hizmetleri Yönetimi, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Pazar Yerlerinde Satış, E-ihracat Ödeme Yöntemleri, E-ihracat Devlet Teşvikleri, E-ticaret Başarı Hikayesi, E-ticaret Uzmanlık Sınavı başlıkları altında konunun uzmanlarınca dersler verilecek.

EN SON KAYIT 24 MART’TA SONA ERİYOR

Eğitimlere katılmak isteyenlerin 24 Mart saat 23.59’a kadar https://forms.gle/YSxUMuM74pgZQhP8A adresinde yer alan elektronik kayıt formunu doldurmaları gerekecek. Programa katılmaya hak kazanan katılımcılara e-posta yolu ile bilgi verilecek ve programın gerçekleşeceği platforma girişe ilişkin talimatlar da bu e-postada katılımcılar ile paylaşılacak. Katılmak isteyenler, eğitime ilişkin sorular için bilgi@ankaraka.org.tr adresinden iletişime geçebilecek.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA