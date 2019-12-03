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Ankara Karabük arası kaç km? Ankara Karabük arası kaç saat? Ankara Karabük Yol Tarifi, Ankara Karabük Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Karabük arası kaç km? Ankara Karabük arası kaç saat? Ankara Karabük Yol Tarifi.. Ankara Karabük kaç kilometre? Ankara'dan Karabük'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Karabük arası kaç km? Ankara Karabük arası kaç saat? Ankara Karabük Yol Tarifi, Ankara Karabük Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Karabük arası kaç km? Ankara Karabük arası kaç saat? Ankara'dan Karabük'e nasıl gidilir?, Karabük Ankara arası kaç km? Karabük Ankara arası kaç saat? Karabük'ten Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Karabük Yol Tarifi, Ankara Karabük otobüs bileti, Ankara Karabük otobüs firmaları, Ankara Karabük kaç kilometre?

Ankara'dan Karabük'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA KARABÜK ARASI KAÇ KM?

Uzun fasulye, Perohi (peruhi), Bütün et yemeği, Mısır çorbası, Cevizli keşli yayım, Karalahana (Karamancar) yemeği, Çullu börek, Safranbolu bükmesi, Zerde, Safranbolu baklavası ve Bağlar Gazoz'u  ile meşhur,

Hadrianapolis Antik Kenti, Şeker Kanyonu, Eğriova Göleti, İncekaya Su Kemeri, Safranbolu Evleri ve İncekaya Kanyonu'na ev sahipliği yapan Karabük ile Ankara arası mesafe:

Anadolu Otoyolu/O-4/E89 üzerinden 227 km

Ankara Bolu Yolu/D750 üzerinden 219 km

ANKARA KARABÜK ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

Anadolu Otoyolu/O-4/E89 üzerinden 2 saat 50 dakika

Ankara Bolu Yolu/D750 üzerinden 3 saat 14 dakika

Otobüs ile

Ortalama 2,5 - 3 saat

ANKARA KARABÜK OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Karabük'e gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Karabük arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Karabük otobüs firmaları ve bilet fiyatları

HAS 40 TL

Metro Tur 40 TL

Beydağı 30 TL

CSR 30 TL

Efe Tur 35 TL

ANKARA KARABÜK YOL TARİFİ

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