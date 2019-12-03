Ankara Karabük arası kaç km? Ankara Karabük arası kaç saat? Ankara Karabük Yol Tarifi, Ankara Karabük Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Karabük'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA KARABÜK ARASI KAÇ KM?
Uzun fasulye, Perohi (peruhi), Bütün et yemeği, Mısır çorbası, Cevizli keşli yayım, Karalahana (Karamancar) yemeği, Çullu börek, Safranbolu bükmesi, Zerde, Safranbolu baklavası ve Bağlar Gazoz'u ile meşhur,
Hadrianapolis Antik Kenti, Şeker Kanyonu, Eğriova Göleti, İncekaya Su Kemeri, Safranbolu Evleri ve İncekaya Kanyonu'na ev sahipliği yapan Karabük ile Ankara arası mesafe:
Anadolu Otoyolu/O-4/E89 üzerinden 227 km
Ankara Bolu Yolu/D750 üzerinden 219 km
ANKARA KARABÜK ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
Anadolu Otoyolu/O-4/E89 üzerinden 2 saat 50 dakika
Ankara Bolu Yolu/D750 üzerinden 3 saat 14 dakika
Otobüs ile
Ortalama 2,5 - 3 saat
ANKARA KARABÜK OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Karabük'e gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Karabük arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Karabük otobüs firmaları ve bilet fiyatları
HAS 40 TL
Metro Tur 40 TL
Beydağı 30 TL
CSR 30 TL
Efe Tur 35 TL
ANKARA KARABÜK YOL TARİFİ
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