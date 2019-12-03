Ankara Karaman arası kaç km? Ankara Karaman arası kaç saat? Ankara Karaman Yol Tarifi, Ankara Karaman Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Karaman'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA KARAMAN ARASI KAÇ KM?
Fırın Kebap, Bıldırcın Dolması, Çullama (saçaklı köfte), Guymak, Zeyve Kebabı, Calla, Arabaşı Çorbası, Lokur, Batırık, Papara, Eğey Dolması ve Sulu Pilavı ile meşhur,
İncesu Mağarası, Manazan Mağarası, Karaman Kalesi ve Karadağ Binbir Kilise'ye ev sahipliği yapan Karaman ile Ankara arası mesafe:
D715 üzerinden 373 km
D750/E90 üzerinden 408 km
Kadınhanı Yolu ve D715 üzerinden 412 km
ANKARA KARAMAN ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D715 üzerinden 4 saat 20 dakika
D750/E90 üzerinden 4 saat 47 dakika
Kadınhanı Yolu ve D715 üzerinden 5 saat 6 dakika
Otobüs ile
Ortalama 5 saat 45 dakika
ANKARA KARAMAN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Karaman'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Karaman arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Karaman otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Özkaymak 70 TL
Metro Tur 70 TL
ANKARA KARAMAN YOL TARİFİ
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