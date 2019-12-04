Ankara Kastamonu arası kaç km? Ankara Kastamonu arası kaç saat? Ankara Kastamonu Yol Tarifi, Ankara Kastamonu Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Kastamonu'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA KASTAMONU ARASI KAÇ KM?
Etli Ekmek, Banduma, Patates Paçası, Ekşili Pilav, Püryan Kuyu Kebabı, Simit Tiridi, Çekme Helva, İnebolu Simidi, Mıklama, İncir Dolması ve Siyez Bulgur Pilavı ile meşhur,
Ilıca Şelalesi, İsmail Bey Külliyesi, Nasrullah Camii, Kerempe Feneri, Horma Kanyonu, Çatak Kanyonu, Zımbıllı Tepe Höyüğü ve Cide Plajı'na ev sahipliği yapan Kastamonu ile Ankara arası mesafe:
D765 üzerinden 251 km
İstanbul Samsun Yolu/D100/E80 üzerinden 274 km
Ankara Kırıkkale Yolu/D200/E88 ve D765 üzerinden 279 km
ANKARA KASTAMONU ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D765 üzerinden 3 saat 17 dakika
İstanbul Samsun Yolu/D100/E80 üzerinden 3 saat 34 dakika
Ankara Kırıkkale Yolu/D200/E88 ve D765 üzerinden 3 saat 32 dakika
Otobüs ile
Ortalama 4 saat 15 dakika
ANKARA KASTAMONU OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Kastamonu'ya gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Kastamonu arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Kastamonu otobüs firmaları ve bilet fiyatları
HAS 45 TL
Metro 40 TL
Güven 40 TL
Özlem 40 TL
ANKARA KASTAMONU YOL TARİFİ
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