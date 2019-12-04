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Ankara Kastamonu arası kaç km? Ankara Kastamonu arası kaç saat? Ankara Kastamonu Yol Tarifi, Ankara Kastamonu Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Kastamonu arası kaç km? Ankara Kastamonu arası kaç saat? Ankara Kastamonu Yol Tarifi.. Ankara Kastamonu kaç kilometre? Ankara'dan Kastamonu'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Kastamonu arası kaç km? Ankara Kastamonu arası kaç saat? Ankara Kastamonu Yol Tarifi, Ankara Kastamonu Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Kastamonu'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA KASTAMONU ARASI KAÇ KM?

Etli Ekmek, Banduma, Patates Paçası, Ekşili Pilav, Püryan Kuyu Kebabı, Simit Tiridi, Çekme Helva, İnebolu Simidi, Mıklama, İncir Dolması ve Siyez Bulgur Pilavı ile meşhur,

Ilıca Şelalesi, İsmail Bey Külliyesi, Nasrullah Camii, Kerempe Feneri, Horma Kanyonu, Çatak Kanyonu, Zımbıllı Tepe Höyüğü ve Cide Plajı'na ev sahipliği yapan Kastamonu ile Ankara arası mesafe:

D765 üzerinden 251 km

İstanbul Samsun Yolu/D100/E80 üzerinden 274 km

Ankara Kırıkkale Yolu/D200/E88 ve D765 üzerinden 279 km

ANKARA KASTAMONU ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D765 üzerinden 3 saat 17 dakika

İstanbul Samsun Yolu/D100/E80 üzerinden 3 saat 34 dakika

Ankara Kırıkkale Yolu/D200/E88 ve D765 üzerinden 3 saat 32 dakika

Otobüs ile

Ortalama 4 saat 15 dakika

ANKARA KASTAMONU OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Kastamonu'ya gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Kastamonu arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Kastamonu otobüs firmaları ve bilet fiyatları

HAS 45 TL

Metro 40 TL

Güven 40 TL

Özlem 40 TL

ANKARA KASTAMONU YOL TARİFİ

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