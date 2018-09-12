Ankara Keçiören Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri

Ankara Keçiören'deki semt pazarlarının isimleri, adresleri, hangi gün kuruldukları merak ediliyor. Ankara Keçiören'deki Semt Pazarları Nerede, işte Ankara Keçiören Semt Pazarları...