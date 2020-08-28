Ankara Keçisi yetiştiricilerine milyonluk destek

Ankara tiftik keçisinin ıslahı için başlatılan "Ankara Keçisi Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Başkentli üreticilere 1 milyon TL’lik destek verilecek. Başvurular 4 Eylül’de sona erecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından "Ankara Keçisi Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" uygulamaya konuldu. Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında üreticilere damızlık teke ve kırkım makinesi verilecek. Damızlık hayvan alımı için 800 bin TL, kırkım makinası alımı için 200 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon TL bütçe ayrıldı. Projeden faydalanmak için Başkent’teki ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılacak başvurular 4 Eylül’de sona erecek.

AMAÇ VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK

Proje kapsamında yetiştiricilerin elinde bulunan Ankara tiftik keçisi sürülerine, yüksek vasıflı genç tekelerin katılımıyla kan değişiminin sağlanarak işletmelerin mevcut verimliliğinin artırılması, işletmelere genç teke ve şaftlı elektrikli kırkım makinası dağıtımı amaçlanıyor. Proje sadece Ankara’nın ilçelerinde uygulanacak.

UZMANLAR SÜRECİ YÖNETECEK

Söz konusu Ankara tiftik keçisi ıslah çalışmalarını İl Müdürlüğü; proje çalışmalarını İl Müdürü Yardımcısı Başkanlığında, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü, il müdürlüğünün öngöreceği sayıda veteriner hekim, ziraat mühendisi (zooteknist), Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinden bir temsilciden teşekkül eden komisyon marifetiyle yürütülecek.

DAMIZLIK TEKE VE KIRKIM MAKİNASI VERİLECEK

Komisyon, ilçelerdeki tiftik yetiştiricileri arasından projenin uygulanacağı işletmeleri talepliler arasından yıllık olarak belirleyecek. Dağıtımı yapılacak genç tekeler, il müdürlüğü komisyon kararı doğrultusunda öncelikle; Bakanlıkça yürütülen ıslah programlarında yer alan sürü sahibi yetiştiricilerden, tarım işletmelerinden, araştırma enstitülerinden ve koç-teke üretim merkezlerinden temin edilecek. Dağıtımı yapılacak tekeler 12-36 aylık yaşta olacak. Üreticilere genç tekelerin yanında talebe göre şaftlı kırkım makinasının dağıtımı da yapılacak. Üreticiler hibe edilecek bu damızlıkları proje takip süresince kesemeyecek, satamayacak ve başka işletmelerde kullandıramayacak. Aynı şartlar şaftlı elektrikli kırkım makinesi için de geçerli olacak.

BAŞVURU KRİTERLERİ

Ankara Keçisi Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi’ne başvuru kriterleri de belli oldu. Projeye başvuru sahibinin 18 yaşından büyük 41 yaşından küçük olması gerekiyor. Sürü Yetiştiriciliği, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Sertifikasına Sahip olması şartı aranıyor. Başvuru sahibinin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı en az 1 dekar arazisi en az 1 dekar yem bitkisi ekilişi ve en 50 baş hayvanı olması gerekiyor.

DESTEKLERLE ANKARA KEÇİSİNİN POPÜLASYONU ARTTI

Ankara keçisinin popülasyonu artırmak için Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı proje ve desteklerle son 14 yılda Ankara keçisi ve tiftiğe 45 milyon lira civarında destek verildi. 2018 yılında, 303 işletmedeki üretilen 164 ton tiftik için kilogram başına 30 lira olmak üzere yaklaşık 5 milyon lira tiftik desteği, Halk Elinde Islah ve Gen Kaynaklarını Koruma ve Geliştirme Projesi kapsamında da 63 işletmedeki yaklaşık 44 bin baş hayvan için yaklaşık 2,5 milyon lira destek sağlandı. Ayrıca, yüz bin baş hayvan için 2,5 milyon lira anaç keçi desteği uygulandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-