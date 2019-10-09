  • BIST 101.137
  • Altın 282,352
  • Dolar 5,8389
  • Euro 6,4138
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 19 °C
»

Ankara kedisi Hayvanları Koruma Günü’nün Türkiye’deki simgesi oldu

Emine Erdoğan’a Başkan Ertuğrul Çetin’in hediye ettiği Ankara kedisi, Hayvanları Koruma Günü’nün Türkiye’deki simgesi oldu. 
Ankara kedisi Hayvanları Koruma Günü’nün Türkiye’deki simgesi oldu

Ankara Ticaret Odası tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde ATO Congresium’da düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanın eşi Emine Erdoğan’a Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından hediye edilen Ankara Kedisi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nün Türkiye’deki simgesi haline geldi.

Kültür mirasına sahip çıkan Pursaklar Belediyesi, Anadolu’nun önemli bir değeri olan Ankara kedisini Dünya’ya tanıtmayı, sayılarını çoğaltmayı ve daha çok evde evcil hayvan olarak bakılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda çalışan Pursaklar Belediyesi, Ankara’nın mirasına sahip çıkmak için girişimlerde bulunup, ‘Ankara Kedisi Güzellik Yarışması’ ile bunun patentini aldı. Aynı zamanda Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi’ni açarak başkentin kültür mirasına sahip çıkmak ve bunu Dünya’ya tanıtmak için önemli bir çalışmaya da imza attı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi altyapı yenileme çalışmalarına başladı09 Ekim 2019 Çarşamba 00:31
  • Kursun 89 yaşındaki öğrencisi Kamuran Anıl08 Ekim 2019 Salı 00:57
  • Yenimahalle Belediyesi anaokullarında sağlık taraması yapıyor08 Ekim 2019 Salı 00:56
  • Mamak Belediye binasında muhtarlara ofis verildi08 Ekim 2019 Salı 00:54
  • Keçiören Cumhuriyet Kulesi çalışmaları devam ediyor08 Ekim 2019 Salı 00:52
  • Öğrenciler Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan destek istediler08 Ekim 2019 Salı 00:48
  • Kahramankazan'daki termal otel ihaleyle satıldı 08 Ekim 2019 Salı 00:46
  • 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliklerle kutlandı08 Ekim 2019 Salı 00:45
  • Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde öğrenim gören öğrenciler için ücretsiz otobüsler08 Ekim 2019 Salı 00:44
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde e-imza dönemi08 Ekim 2019 Salı 00:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti