Ankara kedisi masallarla çocuklara anlatıldı

Anadolu Masalları Projesi kapsamında görevli öğretmenler, Pursaklar Ankara Kedisi Tanıtma Merkezinde, sokak hayvanları ve Ankara kedisini ön plana çıkaran masalları çocuklara anlattı.

Proje kapsamında öğretmenler, Ankara Kedisini Koruma, Tanıtma ve Yaşatma Merkezinde Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil'in konuk olduğu programda, çocuklara Ankara kedisi ile ilgili bilgiler verilirken, sokak hayvanlarına nasıl yardım edilmesi hususunda da masallar anlattı.

‘‘Ankara kedisi gibi değerli bir ırka sahip olmak bizleri gururlandırıyor’’

Anadolu Masallarını Pursaklar’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ankara kedisi Anadolu’nun kültür mirasıdır. Yaklaşık 3 yıldır Ankara kedileri üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Burası bizim üretim çiftliğimiz aynı zamanda tanıtma merkezimizdir. Ankara’da üç beyaz diye çok konuşulur. Bunlar; Ankara Kedisi, Ankara Keçisi, Ankara Tavşanı. Bizlerde Ankara Kedisi üzerinde yoğunlaştık. İlçe olarak çocuklarımız gelsin hem hayvan sevgileri burada perçinlensin hem de Ankara kedisi ırkının tükenmesine engel olmak amacıyla bu çalışmalarımızı yaptık. Hemşehrilerimiz tarafından da çokta ilgi gördü. İnsanlarımız dostlarını seçerken artık sokaktaki dostlarına ve evcil hayvanlara yöneldi. Ankara kedisi gibi değerli bir ırka sahip olmakta ayrıca bizi gururlandırıyor ve onurlandırıyor’’ dedi.

‘‘Her ne olursa olsun bu dünyada bulunan her canlı bizlere emanettir’’

Çocuklara masal tadında günler dileten İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız; ‘‘Şuan ilçemizin en güzel mekânlarından biri olan Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezindeyiz. Bizim için kediler ve sokak hayvanları çok ama çok değerli. Ama bizler olaya sadece sokak hayvanları onlara bakmıyoruz. Her ne olursa olsun bu dünyada bulunan her canlı bizlere emanettir. Bu düsturla hareket ederek ilçemize hizmet veriyoruz. Ayrıca Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin’e Anadolu’nun mirası olan Ankara kedilerine yönelik çalışmalarından dolayı da ilçe halkı adına teşekkürlerimi iletiyorum’’ dedi.