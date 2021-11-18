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Ankara Kent Konseyi Uluslararası Katılımcı Gözlemevi Ödülünü Aldı

Başkent’te ortak akılla katılımcı yönetim anlayışının oluşumuna katkıda bulunan Ankara Kent Konseyi (AKK), Uluslararası Katılımcı Gözlemevi (OIDP) tarafından “Yurttaş Katılımında En İyi Uygulama” ödülüne layık görüldü. 
Ankara Kent Konseyi Uluslararası Katılımcı Gözlemevi Ödülünü Aldı

Ankara Kent Konseyi, 52 aday arasından yapılan oylama sonucu bu ödüle Başkent’te üst düzey katılımcılık sağladığı, kentlilik bilincinin ve kültürünün benimsenmesine katkıda bulunduğu, örgütlenemeyen kentlilerin katılımını desteklediği için layık görüldü. 

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Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’in adını dünyaya duyurduğu ve kentteki kamu-özel tüm paydaşlarla vatandaşları bir araya getiren katılımcılık anlayışını yaygınlaştırdığı için AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ı arayarak tebrik etti. 

Türkiye’den ilk kez bir kent konseyinin bu ödülü almasından gurur duyduklarını dile getiren Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz düşüncelerini, “6 milyon Ankaralının bereket ve huzur iradesinden sonra oluşan ortak akılla katılımcı süreç dünyanın dikkatini çekti. Bu ödülü tüm Ankaralılar adına büyük bir onurla kabul ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a bu iklimi oluşturduğu için teşekkür ediyoruz” sözleriyle dile getirdi. 

Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliğinin katılımıyla oluşturulan ve IOPD tarafından bu yıl 15’incisi verilen ödül ile yerel düzeyde uygulanan yenilikçi ve katılımcı demokrasi örneklerinin dünyaya tanıtılması amaçlanıyor.

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