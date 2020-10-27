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Ankara Kent Konseyi Uluslararası Katılımcılık Altın Madalyası aldı

Ankara Kent Konseyi, Uluslararası Kolaylaştırıcılar Birliği (IAF) tarafından Katılımcılık Altın Madalyasına layık görüldü.
Ankara Kent Konseyi Uluslararası Katılımcılık Altın Madalyası aldı

Kanada'nın Toronto kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen töreni Ankaralılar, Kent Konseyi Kabul Salonu'ndan canlı takip etti.

Törende, Kent Konseyine, başkentte üniversiteler, kamu ve özel sektörle sivil toplum kuruluşlarının katılımını sağlayarak tüm paydaşlarıyla ortak aklın oluşumuna verdiği katkılar nedeniyle Katılımcılık Altın Madalyası verildi.

Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin de bu süreçte katılımcı yaklaşımların uygulanmasında gösterdiği gayretler nedeniyle "Yılın Katılımcı Demokrasi Kolaylaştırıcısı" ödülünü aldı.

10 ülkeden 16 kurum ve kuruluşun da ödüle hak kazandığı platformda Ankara Kent Konseyi, Türkiye'den bu ödülü alan ilk kuruluş, uluslararası alanda ise böyle bir ödüle layık görülen ilk büyükşehir kent konseyi oldu.

Dünyanın 65 ülkesinde faaliyet gösteren IAF tarafından dağıtılan Katılımcılık Etki Ödülü, tüm dünyada kamu, özel sektör ve sivil toplum inisiyatiflerine, katılımcılık konusundaki hedeflerini gerçekleştirme düzeyleri, bu hedeflere erişimde kullandıkları yaratıcı ve yenilikçi yöntemler dikkate alınarak uzman bir heyet tarafından veriliyor.

"Ankara Kent Konseyi referans gösterilen bir kuruluş olacak"
Ödül töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şahin, ödülün ilk defa Türkiye'ye ve Ankara'ya geldiğini, bu nedenle mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi. Ödül aldıklarını bir ay önce öğrendiklerini ancak ödülün derecesi ve ne tür bir madalya aldıklarını törende öğrendiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Burada bütün Ankara Kent Konseyi paydaşları, Ankara Büyükşehir Belediyesinin değerli yetkilileriyle birlikte aynı salonda izleyerek bu ödülü almanın heyecanını yaşadık. Ankara Kent Konseyi, artık bundan sonra katılımcı yaklaşımlar ve kolaylaştırıcılık konusunda da dünyada dikkatle izlenen ve referans gösterilen bir kuruluş haline gelmiş olacak."

Şahin, Ankara'nın demokratik değerlerinin dünyaya ve Türkiye'ye anlatılması gerektiğine işaret ederek, bu ödülün Ankara'yı markalaştırmanın ilk adımlarından biri olacağını, bu anlamda çalışmalara da devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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