Ankara Kent Konseyi'den ‘Deprem Haftası’ etkinliği

Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde ‘Deprem Haftası’ nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Deprem konulu sergi açılışı ve tiyatro oyunu sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı öncülüğünde hazırlanan “Afet Farkındalık Fotoğraf Sergisi”, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'de başta Marmara, Van Erciş, Elazığ ve Adapazarı olmak üzere 1930'lu yıllardan başlayarak günümüze kadar yaşanan depremlerde çekilen çarpıcı fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezenler duygu dolu anlar yaşadı.

Deprem konusunda tüm arşivini açarak serginin oluşmasında destek sağlayan Milliyet Gazetesine teşekkür eden Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, “Türkiye genelinde 2021 'Afet Farkındalık Yılı' ilan edildi. Hedefimiz daire başkanlığımızın görev ve sorumlulukları içerisinde bunu bir haftalık zaman dilimine sıkışmış olarak değil de Türkiye çapında 365 gün farklı etkinlik ve programlarla özellikle de okullarda eğitim çalışmalarıyla farkındalık sürecine dönüştürmek. Ankara Kent Konseyimiz ile birlikte sivil toplum kuruluşlarımızın da desteğini alarak bir farkındalık sergisi açmak istedik. Bu etkinlik bu sürecin birinci adımı oldu” dedi.

DEPREMİ SAHNEDE CANLANDIRDILAR

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında ise ANDA Kardeşe Vefa Derneği gönülleri ise deprem konusunda bir tiyatro oyunu sahnelendi.

“Hayatlarımız Sallanmasın” adlı tiyatro oyununda depremde 4 kişilik bir ailenin yaşadıkları canlandırılırken, yaşanacak olası bir deprem esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. ANDA Başkan Yardımcısı Yusuf Sarı, 500 kişilik profesyonel arama kurtarma ekibi ve 200 kişilik gönüllü eğitmenle Türkiye genelinde her türlü afete karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“ANDA olarak Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde yapılan çalışmaların bir ayağını da Ankara'da Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi ile birlikte yürütüyoruz. Gerek sahada gerek deprem eğitimlerimizle toplumumuzu bilinçlendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Diyoruz ki deprem önlenemez bir gerçek ama alınacak önlemlerle depremin etkileri en aza indirilebilir, can ve mal kayıpları asgari düzeyde tutulabilir. Bunun için de kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra bireysel olarak bizlerin de afetlerle nasıl yaşamamız gerektiğini bilmemiz, hayat standartlarımızı evlerimizi afet anında bize zarar vermeyecek şekilde organize etmemiz gerekiyor.”

AKK DEPREM ve AFET YÖNETİMİ SERTİFİKASI VERECEK

Sergi açılışına Ankara İtfaiyesi Daire Başkanı Salih Kurumlu ile birlikte katılan AKK Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise Küresel Risk Yönetim Endeksi’nden hareketle hazırlanan rapora göre Türkiye’nin 2019 yılında 5.0 endeks puanı ile afetler açısından “yüksek riskli” ülkeler arasında olduğuna dikkat çekti.

Tüm bileşenlerine temel afet eğitimi imkanı sağlanacağını açıklayan AKK Başkanı Yılmaz, şu bilgileri verdi:

“83 milyonun evi olan Ankara, 83 milyonun geleceğini ilgilendiren her konuda öncü ve sorumlu olmak zorunda. Toplumun her kesiminden bireyleri bir araya getiren Ankara Kent Konseyi, deprem farkındalığıyla ilgili iradesini ortaya koydu. Tüm bileşenlerimize deprem ve afet yönetimiyle ilgili sertifikalı ve İç İşleri Bakanlığı onaylı bir eğitim programı düzenleyeceğiz. Böylece tüm paydaşlarımızın afetlerde olaylara müdahale edebilecek düzeye gelebilmelerini sağlayacağız.”

Depremi hayatın bir parçası haline getirip buna göre önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Başkanı Nazmi Şahin de, “2. el araç alırken bile gösterdiğimiz özeni ev alırken göstermiyoruz. Evlerimizin depreme dayanıklı olup olmadığına maalesef bakmıyoruz. Deprem öldürmez, tedbirsizlik ve depreme dayanıksız binalar öldürür” değerlendirmesinde bulundu.