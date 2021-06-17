Ankara Kent Konseyinde Madde Bağımlısı Toplatısı

Ankara Kent Konseyi (AKK) ve İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı madde bağımlılığı ile mücadele konusunda bir toplantı düzenledi.

Özellikle gençlerin karşı karşıya kaldığı bağımlılık sorunları ile ilgili çözüm önerileri başta olmak üzere Türkiye ve Dünya istatistiklerinin masaya yatırıldığı toplantıda, Konak Belediye Meclis Üyesi Dr. Burcu Bostancıoğlu da madde bağımlılığı ile mücadele için kurdukları merkez hakkında deneyimlerini paylaştı.

Toplumsal sorunları tespit ederek çözüm önerileri konusunda harekete geçen Ankara Kent Konseyi gündemine madde bağımlılığı ile mücadeleyi de ekledi.

Ankara Kent Konseyi ve İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı tarafından Ankara Kent Konseyi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda madde bağımlılığı ile mücadele ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

TOPLUM BİLEŞENLERİNİN İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Yürütme Kurulu üyesi Dr. Süleyman Basa, Çalışma Grubu sözcüleri, İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Avukat Ünzile Yüksel ve başkan yardımcıları ile Konak Belediye Meclis Üyesi Dr. Burcu Bostancıoğlu’nun da katıldığı toplantıda, çözüm önerileri ve toplum bileşenlerinin yapacağı iş birliğinin önemi ele alındı.

Özellikle gençlerin karşı karşıya kaldığı bağımlılık sorunları konusunda yerel yönetimlere çok önemli görevlerin düştüğünü belirterek, Konak Belediyesinin madde bağımlılığı ile mücadelede bir merkez kurduğunu anlatan Dr. Burcu Bostancıoğlu, gerçekleştirdiği sunumda şu bilgileri paylaştı:

“Madde bağımlılığı ile mücadelede ülke genelinde önleyici ve koruyucu çalışmaların

Yaygınlaştırılması başta olmak üzere sosyal devlet anlayışının sağlanmasında en önemli ayaklardan birisi olan yerel yönetimler kapsamında çalışmalarımızın güçlendirilmesi için bir komisyon kuruldu. Bu çerçevede parti politikamızın ana konularından birisi olan ‘Madde Bağımlılığı ile Mücadele’ başlığında hazırlanacak proje çerçevesinde İzmir örneğinde oluşturulan merkezlerin tüm illerde yaygınlaştırılması noktasında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.”

Amaçlarının el birliği ile sorunları çözmek olduğunu ifade eden İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Avukat Ünzile Yüksel ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kent Konseyleri o şehirlerin kalbidir. Kalp vücudun en önemli organıdır. Projelerin kağıt üzerinde olmasına karşıyız. Böyle bir çalışmada bir araya geldiğimiz için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma içerisindeyiz. Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusu bize tebliğ edildiği zaman toplumun bu önemli yarası için hemen çalışmalara başladık. Hazırladığımız çalışmalar ile tüm Türkiye’de yaşayan insanlara katkı sağlamak için buradayız.”

BAĞIMLILIKTA TÜRKİYE’DE ARTIŞ DÜNYA’DA İSE AZALMA VAR

Toplantıda tüm paydaşların görüşlerini dinleyen ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin raporlarına dikkat çeken Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da şöyle konuştu:

“ Dünya’da 1990 yılında 46,5 milyon insan madde bağımlısı iken, 2016 yılında bu sayı 63,7 milyona yükselmiştir. 1990 yılında dünya nüfusu 5 milyar 288 milyon iken 2016 yılında dünya nüfusu 7 milyar 444 milyon olmuştur. Dünya nüfusuna oranladığımız zaman 1990’da madde bağımlısı oranı 0,0088 iken 2016’da bu oran 0,0085’e gerilemiştir. Sayısal olarak artış gösteren madde bağımlılığı oransal olarak düşüş göstermektedir. Türkiye’de ise 1990 yılında yaklaşık 381 bin 200 kişi madde kullanım bozukluğuna sahipken, 2016 yılında bu sayı 3 milyon 664 bin 906 kişiye yükselmiştir. Nüfusa oranladığımız zaman ise 1990 yılında 0,0070 olan oran, 2016 yılında 0,0082’ye kadar yükselmiştir.”

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE TOPLUMSAL SORUMLULUK BİLİNCİ

Uyuşturucu bağımlılığının sadece bağımlı bireyi değil ailesini ve çevresini de son derece olumsuz etkilediğini vurgulayan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ankara Kent Konseyi olarak 29 Çalışma Grubumuzdan biri olan Teknoloji Bağımlılığı Çalışma Grubumuzla bir başka bağımlılık alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İYİ Parti’nin siyasetin dışına çıkarak toplumu derinden sarsan böylesi bir konuda inisiyatif alarak politika ve proje üretmesi sadece madde bağımlılığının azaltılmasında değil siyasetin toplum yararına gelişmesine de katkılar sunacaktır. Ankara Kent Konseyi, kenti ilgilendiren her konuda sorumluluk aldığı gibi Ankara’nın huzuru ve sağlıklı geleceği için 750 bileşeni, 29 Çalışma Grubu ve 3 Meclisi, 2000’e yakın üyesi ile inisiyatif almaya hazırdır.”

Toplantıda ayrıca İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkan Yardımcıları Gökhan Köse, Hüseyin Özlük, Avukat Kaan Eren, Prof. Dr. Murat Karaman, Prof. Dr. Taner Demirer , Avukat Cengiz İşler, Çevre ve Sıfır Atık Çalışma Grubu Sözcüsü Ömer Şan, Medya Çalışma Grubu Sözcüsü Şakir Gürel, Halk Sağlığı Çalışma Grubu Sözcüsü Dr. Eriş Bilaloğlu ve çalışma grubu üyeleri İlkiz Altunoğlu Dikmeer, Mehmet Tüfekçi, Gençlik Çalışma Grubu Üyesi Ece Başkurt, Spor Çalışma Grubu Üyesi Sinan Çetin de katılarak görüşlerini dile getirdi.





