Ankara Kent Konseyi’nden 4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu’na ev sahipliği

Ankara Kent Konseyi, sinema ve felsefenin ele alındığı “4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu”na ev sahipliği yaptı. 3 gün süren sempozyumda yerli ve yabancı çok sayıda sinema ve felsefe uzmanı sanatseverlerle bir araya geldi.

Ankara’yı sanatın ve kültürün de başkenti haline getirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ankara Kent Konseyi, bu yıl “4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu”na ev sahipliği yaptı.

Sinefilozofi Dergisi koordinasyonunda, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Ankara Ticaret Odası, Ankara Bilim Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü ve Tam Sanat Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirilen sempozyum çok sayıda yerli ve yabancı sinema ve felsefe uzmanını sanatseverlerle bir araya getirdi.

ORTAK HEDEF: ANKARA

Başkent’in sanatın da merkezi olması için her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını söyleyen Sinefilozofi Dergisi Yayıncısı ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Serdar Öztürk, 3 gün süren sempozyum hakkında şu bilgileri verdi:

“Ankara’yı tercih ettik çünkü burası Türkiye’nin kalbi, ruhu. Sinema ve felsefe anlamında entelektüel bir açlık olduğunu düşünüyoruz. Çok yoğun bir ilgi gördü, son derece mutluyuz. Yerli ve yabancı çok sayıda konuklarımız oldu. Buradaki amacımız Türkiye’deki dağınık hâlde bulunan güçleri bir araya getirerek, bir sinerji yaratmak hem düşünce hem de entelektüel sanat ekseni etrafında. Çok değişik disiplinler bir araya gelmiş durumda. Hukuk, iktisat, siyaset bilimi, psikoloji, iletişim, felsefe ve diğer bilimler. Bu güçler bir araya geldi ve ileride çok daha fazla meyve verecek festivaller, daha geniş konferanslar, sempozyumlarla devam edecek. Bu noktada amacımız Ankara’yı merkez hâline getirmek.”

Filmler ve felsefe arasındaki ilişki ve sinemanın felsefeye katkılarının ele alındığı sempozyumu ilgiyle takip ettiğini belirten Beyazıt Serkan Büyükbaş, “Ankara’nın kültür ve sanatın da başkenti olması yolunda yapılan bu organizasyonlar için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyine teşekkür ederim. Sinema ve felsefe kavramlarının aynı çatı altında buluşması sağlanıyor” sözleriyle düşüncesini dile getirirken, Cennet Kübra Gökçek de, “Bu sempozyum bizim için sinema ve felsefe anlamında gerçekten doyurucu ve öğretici bir sempozyum oldu. Çok fazla konuşmacı değişik ve farklı konularda ufkumuzu açtı” dedi.